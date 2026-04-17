Степанов останется в Утрехте, клуб поверил в форварда

Артем Степанов в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/fc_utrecht/

Украинский нападающий Артем Степанов продолжит выступления за "Утрехт". Нидерландский клуб официально объявил о продлении аренды игрока. Новое соглашение рассчитано на сезон-2026/27.

Также предусмотрена опция выкупа футболиста у леверкузенского "Байера", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба из Нидерландов.

Молодой 18-летний форвард присоединился к "Утрехту" в январе 2026 года. С тех пор Артем Степанов провел 11 матчей во всех турнирах. На его счету четыре забитых мяча и одна результативная передача. Игрок также выступает за молодежную сборную Украины U-21, где уже провел семь игр.

Результаты в Степанова в "Утрехте"

Украинец быстро адаптировался в новом чемпионате и сумел закрепиться в составе. Недавно Артем Степанов установил клубный рекорд в чемпионате Нидерландов. Его результативность стала одним из факторов, повлиявших на решение о продлении аренды.

После 30 туров Эредивизи "Утрехт" занимает 7 место в турнирной таблице. Команда набрала 44 очка и продолжает борьбу за место в еврокубках.

Также Новини.LIVE сообщили о важном изменении в жизни бывшего тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского.

Ранее Новини.LIVE раскрыли имя будущего соперника донецкого "Шахтера" по полуфиналу Лиги чемпионов.