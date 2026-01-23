Украинский форвард Степанов требует ухода из Нюрнберга

Артем Степанов во время поединка. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Украинский нападающий Артем Степанов, который выступает за "Нюрнберг", намерен покинуть немецкий клуб уже этой зимой. Заявляется, что 18-летний форвард хочет как можно быстрее расторгнуть контракт.

Степанов мечтает продолжить карьеру в аренде в другом клубе еще до закрытия трансферного окна, сообщает Bild.

Руководство "Нюрнберга" готово пойти навстречу футболисту и не будет препятствовать досрочному прекращению сотрудничества. Такой сценарий позволит Артему Степанову получить больше игровой практики и ускорить развитие на взрослом уровне.

Артем Степанов празднует гол. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Украинец присоединился к "Нюрнбергу" на правах аренды из "Байера" летом 2025 года. В сезоне 2025/2026 Степанов провел 15 матчей, отыграл 835 минут, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Кто такой Артем Степанов

Это один из самых перспективных украинских нападающих своего поколения. Воспитанник академии "Байера", он рано оказался в структуре немецкого футбола и стабильно вызывался в юношеские и молодежные сборные Украины, где рассматривался как игрок с потенциалом для основной команды в будущем.

Степанов выделяется умением играть на пространстве, работой без мяча и хладнокровием в штрафной, из-за чего его регулярно включали в расширенные списки национальных команд младших возрастов.

