Главная Спорт Украинский форвард мечтает уйти из немецкого клуба — причина

Украинский форвард мечтает уйти из немецкого клуба — причина

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 14:02
Украинский форвард Степанов требует ухода из Нюрнберга
Артем Степанов во время поединка. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Украинский нападающий Артем Степанов, который выступает за "Нюрнберг", намерен покинуть немецкий клуб уже этой зимой. Заявляется, что 18-летний форвард хочет как можно быстрее расторгнуть контракт.

Степанов мечтает продолжить карьеру в аренде в другом клубе еще до закрытия трансферного окна, сообщает Bild.

Читайте также:

Руководство "Нюрнберга" готово пойти навстречу футболисту и не будет препятствовать досрочному прекращению сотрудничества. Такой сценарий позволит Артему Степанову получить больше игровой практики и ускорить развитие на взрослом уровне. 

Артем Степанов
Артем Степанов празднует гол. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Украинец присоединился к "Нюрнбергу" на правах аренды из "Байера" летом 2025 года. В сезоне 2025/2026 Степанов провел 15 матчей, отыграл 835 минут, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.  

Кто такой Артем Степанов 

Это один из самых перспективных украинских нападающих своего поколения. Воспитанник академии "Байера", он рано оказался в структуре немецкого футбола и стабильно вызывался в юношеские и молодежные сборные Украины, где рассматривался как игрок с потенциалом для основной команды в будущем.

Степанов выделяется умением играть на пространстве, работой без мяча и хладнокровием в штрафной, из-за чего его регулярно включали в расширенные списки национальных команд младших возрастов. 

Напомним, ветеран мирового футбола Криштиану Роналду определился с датой, когда "повесит бутсы на гвоздь". 

Наставник "Полесья" Руслан Ротань рассказал, что происходит в команде после недавнего конфликта с футболистами. 

спорт футбол Футбол трансферы Байер Артем Степанов Бундеслига 2
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
