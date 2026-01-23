Відео
Україна
Український форвард мріє піти з німецького клубу — у чому причина

Український форвард мріє піти з німецького клубу — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 14:02
Український форвард Степанов вимагає відходу з Нюрнберга
Артем Степанов під час поєдинку. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Український нападник Артем Степанов, який виступає за "Нюрнберг", має намір покинути німецький клуб уже цієї зими. Заявляється, що 18-річний форвард хоче якнайшвидше розірвати контракт.

Степанов мріє продовжити кар'єру в оренді в іншому клубі ще до закриття трансферного вікна, повідомляє Bild.

Читайте також:

Керівництво "Нюрнберга" готове піти назустріч футболістові й не перешкоджатиме достроковому припиненню співпраці. Такий сценарій дасть змогу Артему Степанову отримати більше ігрової практики та прискорити розвиток на дорослому рівні.

Артем Степанов
Артем Степанов святкує гол. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Українець приєднався до "Нюрнберга" на правах оренди з "Байєра" влітку 2025 року. У сезоні 2025/2026 Степанов провів 15 матчів, відіграв 835 хвилин, забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Хто такий Артем Степанов

Це один із найперспективніших українських нападників свого покоління. Вихованець академії "Баєра", він рано опинився в структурі німецького футболу та стабільно викликався до юнацьких та молодіжних збірних України, де розглядався як гравець із потенціалом для основної команди в майбутньому.

Степанов виділяється вмінням грати на просторі, роботою без м'яча та холоднокровністю у штрафному, через що його регулярно включали до розширених списків національних команд молодших вікових груп.

Нагадаємо, ветеран світового футболу Кріштіану Роналду визначився з датою, коли "повісить бутси на цвях".

Наставник "Полісся" Руслан Ротань розповів, що відбувається в команді після нещодавнього конфлікту з футболістами.

спорт футбол Футбол трансфери Байєр Артем Степанов Бундесліга 2
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
