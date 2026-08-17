Суркіс назвав причину того, що він грає в основному складі Динамо

В'ячеслав Суркіс під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Початок сезону 2026/27 виявився суперечливим для київського "Динамо". Команда Ігоря Костюка остаточно вибула з єврокубкових турнірів. Але в чемпіонаті України "біло-сині" виграли обидва стартові матчі.

Головним голкіпером "Динамо" став В'ячеслав Суркіс, який чесно оцінив своє досягнення в інтерв'ю офіційному сайту, повідомляють Новини.LIVE.

У двох перших турах чемпіонату України в сезоні 2026/27 "Динамо" здобуло дві перемоги з рахунком 2:1 над "Вересом" та "Колосом". Місце у воротах столичної команди займав молодий голкіпер В'ячеслав Суркіс. Він замінив у основному складі Руслана Нещерета, який через травму вибув із ладу щонайменше до початку вересня.

Що Суркіс сказав про свою нову роль

Молодий голкіпер зазначив, що ще півроку тому не міг і подумати, що у 20 років стане основним футболістом "Динамо". При цьому В'ячеслав Суркіс завжди вірив у те, що отримає шанс проявити себе.

"Я мріяв про це, але не очікував, що це станеться так рано. На жаль, так склалося, що Руслан Нещерет отримав травму, тому бажаємо йому якнайшвидшого одужання. Важка праця та шанс можуть принести успіх. Треба чекати на цей шанс і використовувати його. Причому це стосується не лише воротарів", — заявив Суркіс.

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