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Головна Спорт Відомий журналіст стверджує, що до Костюка не може бути претензій

Відомий журналіст стверджує, що до Костюка не може бути претензій

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 19:34
Співаковський пояснив чому не критикує Костюка
Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Журналіст Михайло Співаковський прокоментував роботу головного тренера київського "Динамо" Ігоря Костюка на тлі невдалих результатів команди. На його думку, наставник робить усе можливе в нинішніх умовах і не заслуговує на персональну критику.

Про це Співаковський заявив на YouTube-каналі "Взбірна", повідомляє портал Новини.LIVE.

Співаковський підтримав Костюка

За словами журналіста, він не має претензій до Костюка, оскільки тренер зробив усе, що було в його силах. До призначення в головну команду фахівець не мав досвіду роботи на такому рівні, але одразу очолив найтитулованіший і один із найпопулярніших клубів України, де вимоги до результату завжди максимальні.

"До Костюка немає претензій. Костюк зробив усе, що міг. Він реально людина без досвіду роботи на такому рівні. Він приймає команду, яка є найпопулярнішою командою України. Йому дуже важко. Тобто в мене до нього взагалі особисто нуль претензій", — сказав Співаковський.

Криза в "Динамо"

Останніми тижнями "Динамо" переживає складний період. Київська команда вилетіла спочатку з Ліги Європи, а згодом і з Ліги конференцій, завершивши виступи в єврокубках.

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На цьому тлі майбутнє Костюка активно обговорюють уболівальники та футбольні експерти. Подальша доля наставника може залежати від найближчих результатів команди, зокрема матчу Української Прем'єр-ліги проти "Колоса".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, що Ярослава Магучіх після завоювання золотої медалі чемпіонату Європи відзначила силу українських спортсменів.

Також Новини.LIVE писав, що брати Суркіси задоволені роботою Ігоря Костюка та не мають претензій до головного тренера "Динамо".

Динамо УПЛ Ігор Костюк
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар

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