Спиваковский объяснил, почему не критикует Костюка

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Журналист Михаил Спиваковский прокомментировал работу главного тренера киевского "Динамо" Игоря Костюка на фоне неудачных результатов команды. По его мнению, тренер делает всё возможное в нынешних условиях и не заслуживает личной критики.

Об этом Спиваковский заявил на YouTube-канале "Взбірна", сообщает портал Новини.LIVE.

Спиваковский поддержал Костюка

По словам журналиста, у него нет претензий к Костюку, поскольку тренер сделал все, что было в его силах. До назначения в главную команду специалист не имел опыта работы на таком уровне, но сразу возглавил самый титулованный и один из самых популярных клубов Украины, где требования к результату всегда максимальны.

"К Костюку нет претензий. Костюк сделал все, что мог. Он действительно человек без опыта работы на таком уровне. Он принимает команду, которая является самой популярной командой Украины. Ему очень тяжело. То есть у меня к нему вообще лично никаких претензий", — сказал Спиваковский.

Кризис в "Динамо"

В последние недели "Динамо" переживает сложный период. Киевская команда вылетела сначала из Лиги Европы, а затем и из Лиги конференций, завершив выступления в еврокубках.

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На этом фоне будущее Костюка активно обсуждают болельщики и футбольные эксперты. Дальнейшая судьба тренера может зависеть от ближайших результатов команды, в частности от матча украинской Премьер-лиги против "Колоса".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Ярослава Магучих после завоевания золотой медали чемпионата Европы отметила силу украинских спортсменов.

Также Новини.LIVE писал, что братья Суркисы довольны работой Игоря Костюка и не имеют претензий к главному тренеру "Динамо".