Ванат спровоцировал скандал в раздевалке Жироны

Владислав Ванат в матче за "Жирону". Фото: Getty Images

Форвард сборной Украины Владислав Ванат принял решение покинуть "Жирону". Однако у руководства испанского клуба другие планы на футболиста. В ответ нападающий отказывается выходить на поле.

Ванат не захотел усилить игру "Жироны" со скамейки запасных в недавнем товарищеском матче, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Нила Солу.

В воскресенье, 16 августа, "Жирона" провела товарищеский матч с "Леганесом". Каталонцы, вылетевшие в Сегунду по итогам прошлого сезона, проигрывали вплоть до последней минуты матча, когда Абель Руис сравнял счет. Украины в этом поединке на поле не вышли.

Ситуация с Ванатом

Новый главный тренер "Жироны" Кике Альварес хотел выпустить на замену Владислава Ваната, однако форвард отказался играть. Это привело к скандалу после матча в раздевалке каталонской команды. Последствия инцидента не известны.

Руководство клуба хочет сохранить украинца в составе на сезон 2026/27. До недавнего времени Владислав Ванат не демонстрировал желания устроить демарш, хотя его партнер по команде, Виктор Цыганков, давно таким образом добивается трансфера в другой клуб.

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"Жирона" заплатила за Владислава Ваната 15 млн евро. В прошлом сезоне он забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи.

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