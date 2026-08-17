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Главная Спорт Ванат по примеру Цыганкова отказывается играть за Жирону

Ванат по примеру Цыганкова отказывается играть за Жирону

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 10:48
Ванат спровоцировал скандал в раздевалке Жироны
Владислав Ванат в матче за "Жирону". Фото: Getty Images

Форвард сборной Украины Владислав Ванат принял решение покинуть "Жирону". Однако у руководства испанского клуба другие планы на футболиста. В ответ нападающий отказывается выходить на поле. 

Ванат не захотел усилить игру "Жироны" со скамейки запасных в недавнем товарищеском матче, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Нила Солу. 

В воскресенье, 16 августа, "Жирона" провела товарищеский матч с "Леганесом". Каталонцы, вылетевшие в Сегунду по итогам прошлого сезона, проигрывали вплоть до последней минуты матча, когда Абель Руис сравнял счет. Украины в этом поединке на поле не вышли. 

Ситуация с Ванатом 

Новый главный тренер "Жироны" Кике Альварес хотел выпустить на замену Владислава Ваната, однако форвард отказался играть. Это привело к скандалу после матча в раздевалке каталонской команды. Последствия инцидента не известны. 

Руководство клуба хочет сохранить украинца в составе на сезон 2026/27. До недавнего времени Владислав Ванат не демонстрировал желания устроить демарш, хотя его партнер по команде, Виктор Цыганков, давно таким образом добивается трансфера в другой клуб. 

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"Жирона" заплатила за Владислава Ваната 15 млн евро. В прошлом сезоне он забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Дарио Срна сумел остановить серьезную драку после матча "Шахтера" с Харьковом". 

Также Новини.LIVE сообщали о феноманальном успехе пловца Никиты Шеремета на чемпионате Европы-2026. 

спорт футбол Футбол трансферы Владислав Ванат Жирона
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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