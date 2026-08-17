Ванат спричинив скандал у роздягальні Жирони

Ванат, наслідуючи приклад Циганкова, відмовляється грати за Жирону
Нападник збірної України Владислав Ванат вирішив покинути "Жирону". Однак керівництво іспанського клубу має інші плани щодо футболіста. У відповідь нападник відмовляється виходити на поле.
Ванат не захотів підсилити гру "Жирони" з лави запасних у недавньому товариському матчі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ніла Солу.
У неділю, 16 серпня, "Жирона" провела товариський матч із "Леганесом". Каталонці, які вилетіли до Сегунди за підсумками минулого сезону, програвали аж до останньої хвилини матчу, коли Абель Руїс зрівняв рахунок. Українці в цьому поєдинку на поле не вийшли.
Ситуація з Ванатом
Новий головний тренер "Жирони" Кіке Альварес хотів випустити на заміну Владислава Ваната, однак форвард відмовився грати. Це призвело до скандалу після матчу в роздягальні каталонської команди. Наслідки інциденту невідомі.
Керівництво клубу хоче зберегти українця у складі на сезон 2026/27. Донедавна Владислав Ванат не виявляв бажання влаштувати демарш, хоча його партнер по команді, Віктор Циганков, вже давно таким чином домагається трансферу в інший клуб.
"Жирона" заплатила за Владислава Ваната 15 млн євро. У минулому сезоні він забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі.
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