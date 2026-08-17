Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ванат, наслідуючи приклад Циганкова, відмовляється грати за Жирону

Ванат, наслідуючи приклад Циганкова, відмовляється грати за Жирону

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 10:48
Ванат спричинив скандал у роздягальні Жирони
Владислав Ванат у матчі за "Жирону". Фото: Getty Images

Нападник збірної України Владислав Ванат вирішив покинути "Жирону". Однак керівництво іспанського клубу має інші плани щодо футболіста. У відповідь нападник відмовляється виходити на поле.

Ванат не захотів підсилити гру "Жирони" з лави запасних у недавньому товариському матчі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ніла Солу.

У неділю, 16 серпня, "Жирона" провела товариський матч із "Леганесом". Каталонці, які вилетіли до Сегунди за підсумками минулого сезону, програвали аж до останньої хвилини матчу, коли Абель Руїс зрівняв рахунок. Українці в цьому поєдинку на поле не вийшли.

Ситуація з Ванатом

Новий головний тренер "Жирони" Кіке Альварес хотів випустити на заміну Владислава Ваната, однак форвард відмовився грати. Це призвело до скандалу після матчу в роздягальні каталонської команди. Наслідки інциденту невідомі.

Керівництво клубу хоче зберегти українця у складі на сезон 2026/27. Донедавна Владислав Ванат не виявляв бажання влаштувати демарш, хоча його партнер по команді, Віктор Циганков, вже давно таким чином домагається трансферу в інший клуб.

Читайте також:

"Жирона" заплатила за Владислава Ваната 15 млн євро. У минулому сезоні він забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Дарійо Срна зумів зупинити серйозну бійку після матчу "Шахтаря" з "Харковом".

Також Новини.LIVE повідомляли про феноменальний успіх плавця Микити Шеремета на чемпіонаті Європи-2026.

спорт футбол Футбол трансфери Владислав Ванат Жирона
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації