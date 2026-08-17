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Головна Спорт Циганков влашував скандал в Жироні та пішов проти тренера

Циганков влашував скандал в Жироні та пішов проти тренера

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 00:31
Тренер Жирони звинуватив Циганкова у відмові вийти на поле
Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Український вінгер "Жирони" Віктор Циганков не взяв участі у стартовому матчі нового сезону Сегунди проти "Леганеса". Після поєдинку головний тренер каталонської команди Кіке Альварес заявив, що футболіст сам відмовився виходити на поле.

Про скандал у "Жироні" повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на слова Альвареса після матчу.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Що сказав тренер "Жирони"

За словами Альвареса, українець був готовий до гри, а тренерський штаб планував використати його в матчі. Однак, як стверджує наставник, Циганков сам відмовився переодягатися на гру.

"Він був у порядку, я хотів випустити його на поле, але він не захотів переодягатися", — заявив Альварес.

Журналіст Арнау Поу також повідомив, що Циганков увесь матч спостерігав за грою з трибун. За його словами, він не пригадує подібних випадків у професійному футболі.

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Як завершився матч

Матч першого туру Сегунди між "Жироною" та "Леганесом" завершився внічию — 1:1. Гості відкрили рахунок на 48-й хвилині завдяки голу Гарсії, а каталонський клуб уникнув поразки лише наприкінці зустрічі після точного удару Руїса на 90-й хвилині.

Попри те, що "Жироні" потрібно було відіграватися, головний тренер не випустив на поле й іншого українця — Владислава Ваната.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про Ярославу Магучіх, яка висловилася про успіх українських легкоатлетів.

Також Новини.LIVE повідомляв про становище Ігоря Костюка в "Динамо", де робота головного тренера наразі повністю влаштовує братів Суркісів.

Віктор Циганков Владислав Ванат Жирона українські легіонери (футбол) Сегунда
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар

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