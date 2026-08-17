Тренер Жироны обвинил Цыганкова в отказе выйти на поле

Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков не принял участия в стартовом матче нового сезона Сегунды против "Леганеса". После матча главный тренер каталонской команды Кике Альварес заявил, что футболист сам отказался выходить на поле.

О скандале в "Жироне" сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на слова Альвареса после матча.

Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Что сказал тренер "Жироны"

По словам Альвареса, украинец был готов к игре, а тренерский штаб планировал задействовать его в матче. Однако, как утверждает наставник, Цыганков сам отказался переодеваться на игру.

"Он был в порядке, я хотел выпустить его на поле, но он не захотел переодеваться", — заявил Альварес.

Журналист Арнау Поу также сообщил, что Цыганков весь матч наблюдал за игрой с трибун. По его словам, он не припомнит подобных случаев в профессиональном футболе.

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Как завершился матч

Матч первого тура Сегунды между "Жироной" и "Леганесом" завершился вничью — 1:1. Гости открыли счёт на 48-й минуте благодаря голу Гарсии, а каталонский клуб избежал поражения лишь в конце встречи после точного удара Руиса на 90-й минуте.

Несмотря на то, что "Жироне" нужно было отыгрываться, главный тренер не выпустил на поле и другого украинца — Владислава Ваната.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о Ярославе Магучих, которая высказалась об успехе украинских легкоатлетов.

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