Трансфер Циганкова: у гравця загострився конфлікт із Жироною

Віктор Циганков та вболівальники "Жирони". Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Півзахисник збірної України Віктор Циганков категорично не хоче залишатися в "Жироні". Причиною цього є те, що клуб вилетів з елітного дивізіону за підсумками минулого сезону. Футболіст готовий розглянути пропозиції від будь-якого клубу Ла-Ліги.

"Жирона" не збирається відпускати українця безкоштовно, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Спочатку "Жирона" запропонувала Віктору Циганкову залишитися в команді та допомогти їй повернутися до елітного дивізіону. Однак 28-річний українець категорично відмовився від цього варіанту. При цьому півзахисник не хоче виїжджати з Іспанії, оскільки його родині комфортно в цій країні.

Варіанти працевлаштування Циганкова

Футболіст попросив керівництво клубу безкоштовно відпустити його в іншу команду. У гравця залишився рік за контрактом із "Жироною". Однак цього разу відмовили вже каталонці. Спочатку вони хотіли продати Віктора Циганкова за 20 млн євро, але зараз знизили трансферну вартість українця до 10 млн.

За розвитком ситуації стежать "Еспаньйол", "Валенсія" та "Севілья". Кожен із цих клубів готовий підписати Віктора Циганкова на правах вільного агента й платити йому ту саму зарплату, яку він отримував у "Жироні", — 3,5 млн євро. Однак платити за півзахисника поки що ніхто не виявив бажання. Стосунки між гравцем і клубом продовжують погіршуватися.

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