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Главная Спорт Конфликт Цыганкова с руководством Жироны снова обострился

Конфликт Цыганкова с руководством Жироны снова обострился

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 17:44
Трансфер Цыганкова: у игрока обострился конфликт с Жироной
Виктор Цыганков и болельщики "Жироны". Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков категорически не хочет оставаться в "Жироне". Причиной является то, что клуб вылетел из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона. Футболист готов рассмотреть предложения от любого клуба из Ла Лиги.

"Жирона" не собирается бесплатно отпускать украинца, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo

Изначально "Жирона" предложила Виктору Цыганкову остаться в команде и помочь ей вернуться в элитный дивизион. Однако 28-летний украинец наотрез отказался от этого варианта. При этом хавбек не хочет уезжать из Испании, поскольку его семье комфортно в этой стране. 

Варианты трудоустройства Цыганкова 

Футболист попросил руководство клуба бесплатно отпустить его в другую команду. У игрока остался год по контракту с "Жироной". Однако на этот раз отказали уже каталонцы. Изначально они хотели продать Виктора Цыганкова за 20 млн евро, но сейчас снизили трансферную стоимость украинца до 10 млн. 

За развитием ситуации следят "Эспаньол", "Валенсия" и "Севилья". Каждый из этих клубов готов подписать Виктора Цыганкова на правах свободного агента и платить ему ту же зарплату, которую он получал в "Жироне" — 3,5 млн евро. Однако платить за полузащитника никто пока не изъявил желания. Отношения между игроком и клубом продолжают портиться. 

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Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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