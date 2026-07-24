Клопп назвал причину, по которой согласился возглавить сборную Германии

Юрген Клопп и спортивный директор DFB Руди Феллер. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

У сборной Германии появился новый главный тренер. Юрген Клопп официально заменил Юлиана Нагельсманн в роли наставника Бундестим. Причиной такого решения стало неудачное выступление команды на Мундиале.

Юрген Клопп объяснил, почему решил впервые в карьере поработать с национальной командой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sport.

Сразу после увольнения Юлиана Нагельсманна стало известно, что главным претендентом на должность наставника сборной Германии стал Юрген Клопп, который полтора последних года работал в компании Red Bull. Однако Немецкий футбольный союз выдержал паузу, предже чем официально объявил об этом назначении.

Юрген Клопп во время Мундиаля. Фото: Reuters

Что Клопп сказал на пресс-концеренции

DFB заключил контракт с 59-летним Юргеном Клоппом сроком на четыре года. Предполагается, что тренер выведет сборную Германии на Евро-2028 и Кубок Мира-2030. И опытный специалист считает, что эта задача является выполнимой.

"Проблемы в немецком футболе есть, но они не такие масштабные, как сообщают журналисты. Впереди много работы. Все неудачи можно исправить. Говорят, что надо играть как испанцы или как французы. Моя задача — сделать так, чтобы другим командам советовали играть, как немцы. И я очень воодушевлен этим вызовом", — сообщил Клопп.

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