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Главная Спорт Юрген Клопп вернулся в тренерскую карьеру: известны условия работы с Бундестим

Юрген Клопп вернулся в тренерскую карьеру: известны условия работы с Бундестим

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 15:47
Клопп назвал причину, по которой согласился возглавить сборную Германии
Юрген Клопп и спортивный директор DFB Руди Феллер. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

У сборной Германии появился новый главный тренер. Юрген Клопп официально заменил Юлиана Нагельсманн в роли наставника Бундестим. Причиной такого решения стало неудачное выступление команды на Мундиале.

Юрген Клопп объяснил, почему решил впервые в карьере поработать с национальной командой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sport

Сразу после увольнения Юлиана Нагельсманна стало известно, что главным претендентом на должность наставника сборной Германии стал Юрген Клопп, который полтора последних года работал в компании Red Bull. Однако Немецкий футбольный союз выдержал паузу, предже чем официально объявил об этом назначении. 

Юрген Клопп
Юрген Клопп во время Мундиаля. Фото: Reuters

Что Клопп сказал на пресс-концеренции 

DFB заключил контракт с 59-летним Юргеном Клоппом сроком на четыре года. Предполагается, что тренер выведет сборную Германии на Евро-2028 и Кубок Мира-2030. И опытный специалист считает, что эта задача является выполнимой. 

"Проблемы в немецком футболе есть, но они не такие масштабные, как сообщают журналисты. Впереди много работы. Все неудачи можно исправить. Говорят, что надо играть как испанцы или как французы. Моя задача — сделать так, чтобы другим командам советовали играть, как немцы. И я очень воодушевлен этим вызовом", — сообщил Клопп. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, как главный тренер "Динамо" Игорь Костюк объяснил поражение команды на ранней стадии Лиги Европы. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ведущий клуб Саудовской Аравии претендует на одну из главных звезд сборной Франции. 

Юрген Клопп Сборная Германии по футболу Евро-2028
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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