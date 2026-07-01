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Главная Спорт Клопп близок к назначению в сборную Германии

Клопп близок к назначению в сборную Германии

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 20:36
Клопп готов возглавить сборную Германии после ЧМ-2026 — Романо
Юрген Клопп и немецкий болельщик. Фото: Reuters

После сенсационного вылета сборной Германии с чемпионата мира-2026 в стране начали активно обсуждать возможную смену главного тренера. Юлиану Нагельсманну могут не простить поражение от Парагвая в 1/16 финала.

Одним из главных кандидатов на эту должность называют Юргена Клоппа, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн. Фото: Reuters

Клопп готов рассмотреть предложение

По информации Романо, легендарный немецкий специалист не исключает возвращения к тренерской работе, если Немецкий футбольный союз обратится к нему с официальным предложением.

"Юрген Клопп был бы открыт к возможности возвращения к тренерской работе, если Немецкий футбольный союз решит пригласить его", — сообщил Романо.

В то же время Нагельсманн намерен продолжить работу со сборной. Окончательное решение относительно будущего тренерского штаба будет принимать руководство Немецкого футбольного союза после анализа выступления команды на чемпионате мира.

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Чем сейчас занимается Клопп

Юрген Клопп не работает главным тренером с лета 2024 года, когда покинул английский "Ливерпуль" после почти девяти лет работы. С начала 2025 года он занимает должность руководителя футбольного направления компании "Ред Булл".

За свою тренерскую карьеру Клопп также возглавлял "Майнц" и дортмундскую "Боруссию". Вместе с "Боруссией" он дважды выигрывал чемпионат Германии, а во главе "Ливерпуля" одержал победы в Лиге чемпионов и Английской премьер-лиге.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что настоящей звездой соцсетей во время чемпионата мира-2026 стала блогерша, которая обрела популярность благодаря вирусным видео о футболе.

Также Новини.LIVE писал, что Килиан Мбаппе объяснил, какой фактор, по его мнению, позволил сборной Франции уверенно разгромить Швецию и выйти в следующий раунд турнира.

Юрген Клопп Сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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