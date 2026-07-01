Клопп готовий очолити збірну Німеччини після ЧС-2026 — Романо

Юрген Клопп та німецький фанат. Фото: Reuters

Після сенсаційного вильоту збірної Німеччини з чемпіонату світу-2026 у країні почали активно обговорювати можливу зміну головного тренера. Юліану Нагельсманну можуть не пробачити поразку від Парагваю в 1/16 фіналу.

Одним із головних кандидатів на цю посаду називають Юргена Клоппа, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Юліан Нагельсманн. Фото: Reuters

Клопп готовий розглянути пропозицію

За інформацією Романо, легендарний німецький фахівець не виключає повернення до тренерської роботи, якщо Німецький футбольний союз звернеться до нього з офіційною пропозицією.

"Юрген Клопп був би відкритий до можливості повернення до тренерської роботи, якщо Німецький футбольний союз вирішить запросити його", — повідомив Романо.

Водночас Нагельсманн має намір продовжити роботу зі збірною. Остаточне рішення щодо майбутнього тренерського штабу ухвалюватиме керівництво Німецького футбольного союзу після аналізу виступу команди на мундіалі.

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Юрген Клопп не працює головним тренером із літа 2024 року, коли залишив англійський "Ліверпуль" після майже дев'яти років роботи. Із початку 2025 року він обіймає посаду керівника футбольного напряму компанії "Ред Булл".

За свою тренерську кар'єру Клопп також очолював "Майнц" і дортмундську "Боруссію". Разом із "Боруссією" він двічі вигравав чемпіонат Німеччини, а на чолі "Ліверпуля" здобув перемоги в Лізі чемпіонів та Англійській прем'єр-лізі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що справжньою зіркою соцмереж під час чемпіонату світу-2026 стала блогерка, яка здобула популярність завдяки вірусним відео про футбол.

Також Новини.LIVE писав, що Кіліан Мбаппе пояснив, який фактор, на його думку, дозволив збірній Франції впевнено розгромити Швецію та вийти до наступного раунду турніру.