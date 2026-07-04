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Главная Спорт Клопп получит уникальные полномочия в сборной Германии

Клопп получит уникальные полномочия в сборной Германии

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Дата публикации 4 июля 2026 18:51
Клопп получит расширенные функции на посту тренера сборной Германии
Немецкий тренер Юрген Клопп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Выступление сборной Германии на ЧМ-2026 признано провальным. На этом фоне немецкий футбол ждут серьезные изменения, как уже случалось в 2000 году. Одним из них стала смена главного тренера. 

Юрген Клопп может возглавить национальную команду уже в ближайшее время, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bayern & Germany

Сборная Германии выбыла в 1/16 Кубка Мира, проиграв по пенальти Парагваю. Это привело к отставке Юлиана Нагельсманна, которого вынудили уйти из национальной команды. Все идет к тому, что ее возглавит авторитетный и опытный специалист. 

Что предложили Юргену Клоппу 

Помимо очень выгодного контракта, экс-наставник "Майнца", "Боруссии" и "Ливерпуля" получит расширенные функции в сборной Германии. Он сможет привести с собой собственный штаб, в который входят Петер Кравиц, Пеп Лейндерс и Жолт Лев. 

Также Юрген Клопп сможет сам представить стратегию развития сборных Германии и перестроить всю систему работы национальной команды. Он будет самостоятельно принимать важнейшие решения: как стратегические, так и кадровые. Переговоры Немецкого футбольного союза с 59-летний тренером находятся на завершающей стадии. 

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Напомним, Новини.LIVE писали, кто может стать последним соперником Александра Усика в профессиональной боксерской карьере. 

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Юрген Клопп Сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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