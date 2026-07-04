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Головна Спорт Клопп отримає унікальні повноваження у збірній Німеччини

Клопп отримає унікальні повноваження у збірній Німеччини

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 18:51
Клопп отримає розширені повноваження на посаді тренера збірної Німеччини
Німецький тренер Юрген Клопп. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Виступ збірної Німеччини на ЧС-2026 визнано провальним. На цьому тлі німецький футбол чекають серйозні зміни, як це вже траплялося у 2000 році. Однією з них стала зміна головного тренера.

Юрген Клопп може очолити національну команду вже найближчим часом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Bayern & Germany.

Збірна Німеччини вибула в 1/16 фіналу Кубка світу, програвши у серії пенальті Парагваю. Це призвело до відставки Юліана Нагельсманна, якого змусили піти зі збірної. Усе вказує на те, що її очолить авторитетний і досвідчений фахівець.

Що запропонували Юргену Клоппу

Окрім дуже вигідного контракту, екстренер "Майнца", "Боруссії" та "Ліверпуля" отримає розширені повноваження у збірній Німеччини. Він зможе привести з собою власний штаб, до якого входять Петер Кравіц, Пеп Лейндерс та Жолт Лев.

Також Юрген Клопп зможе самостійно розробити стратегію розвитку збірних Німеччини та перебудувати всю систему роботи національної команди. Він самостійно ухвалюватиме найважливіші рішення: як стратегічні, так і кадрові. Переговори Німецького футбольного союзу з 59-річним тренером перебувають на завершальній стадії.

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Юрген Клопп Збірна Німеччини з футболу ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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