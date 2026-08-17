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Главная Спорт Бенфика пошла на уступки, чтобы продать Трубина

Бенфика пошла на уступки, чтобы продать Трубина

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 12:13
Бенфика снизила стоимость Трубина, чтобы продать вратаря
Анатолий Трубин с женой и Михаилом Мудриком. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

У голкипера сборной Украины Анатолия Трубина неожиданно начались проблемы в "Бенфике". Португальский клуб хочет продать футболиста. При этом "орлы" установили высокую трансферную стоимость на игрока. 

По этой причине сорвался трансфер Трубина в "Ювентус", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. 

Новый главный тренер "Бенфики" Марку Силва неожиданно решил сделать основным вратарем команды 24-летнего Самуэла Соареша, хотя до этого статус Анатолия Трубина не подвергался сомнениям. Клуб готов продать украинца, но еще недавно требовал за него 40 млн евро. 

Проблема с трансфером Трубина 

Вратаря хотел подписать "Ювентус", однако стоимость футболиста оказалась слишком высокой для туринского клуба, который в итоге взял в аренду Гульельмо Викарио из "Тоттенхэма". В связи с этим "Бенфика" готова снизить сумму, которую хочет получить за Анатолия Трубина, до 30 млн. 

А августе 2023 года португальцы подписали украинца за 10 млн евро без учета бонусов. При этом "Шахтер" получит 40% от последующего трансфера голкипера. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто помог избежать маштабной драки после матча "Харькова" с донецким "Шахтером". 

Также Новини.LIVE сообщали, что украинский спортсмен с национальным рекордом победил на чемпионате Европы-2026 по плаванию. 

спорт футбол Футбол трансферы Бенфика Анатолий Трубин
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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