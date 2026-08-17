Бенфіка знизила ціну на Трубіна, щоб продати воротаря

Анатолій Трубін із дружиною та Михайлом Мудриком. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

У воротаря збірної України Анатолія Трубіна несподівано виникли проблеми в "Бенфіці". Португальський клуб хоче продати футболіста. При цьому «орли» встановили високу трансферну вартість гравця.

З цієї причини зірвався трансфер Трубіна до "Ювентуса", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Альфредо Педуллу.

Новий головний тренер "Бенфіки" Марку Сілва несподівано вирішив зробити основним воротарем команди 24-річного Самуеля Соареша, хоча до цього статус Анатолія Трубіна не піддавався сумнівам. Клуб готовий продати українця, але ще недавно вимагав за нього 40 млн євро.

Проблема з трансфером Трубіна

"Ювентус" хотів підписати воротаря, однак вартість футболіста виявилася занадто високою для туринського клубу, який у підсумку взяв в оренду Гульєльмо Вікаріо з "Тоттенгема". У зв’язку з цим "Бенфіка" готова знизити суму, яку хоче отримати за Анатолія Трубіна, до 30 млн.

А в серпні 2023 року португальці підписали українця за 10 млн євро без урахування бонусів. При цьому "Шахтар" отримає 40% від подальшого трансферу голкіпера.

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