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Головна Спорт Бенфіка пішла на поступки, щоб продати Трубіна

Бенфіка пішла на поступки, щоб продати Трубіна

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 12:13
Бенфіка знизила ціну на Трубіна, щоб продати воротаря
Анатолій Трубін із дружиною та Михайлом Мудриком. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

У воротаря збірної України Анатолія Трубіна несподівано виникли проблеми в "Бенфіці". Португальський клуб хоче продати футболіста. При цьому «орли» встановили високу трансферну вартість гравця.

З цієї причини зірвався трансфер Трубіна до "Ювентуса", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Альфредо Педуллу.

Новий головний тренер "Бенфіки" Марку Сілва несподівано вирішив зробити основним воротарем команди 24-річного Самуеля Соареша, хоча до цього статус Анатолія Трубіна не піддавався сумнівам. Клуб готовий продати українця, але ще недавно вимагав за нього 40 млн євро.

Проблема з трансфером Трубіна

"Ювентус" хотів підписати воротаря, однак вартість футболіста виявилася занадто високою для туринського клубу, який у підсумку взяв в оренду Гульєльмо Вікаріо з "Тоттенгема". У зв’язку з цим "Бенфіка" готова знизити суму, яку хоче отримати за Анатолія Трубіна, до 30 млн.

А в серпні 2023 року португальці підписали українця за 10 млн євро без урахування бонусів. При цьому "Шахтар" отримає 40% від подальшого трансферу голкіпера.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто допоміг уникнути масштабної бійки після матчу "Харкова" з донецьким "Шахтарем".

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спорт футбол Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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