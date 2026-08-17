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Главная Спорт Горячая жена Трубина поразила новой фотосессией

Горячая жена Трубина поразила новой фотосессией

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 08:38
Жена Трубина представила эффектную фотосессию в Италии
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Супруга вратаря сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолия Трубина Марина поделилась новой фотосессией. Для съемки она выбрала элегантный черный наряд, который привлек внимание ее подписчиков.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Марины Галаган.

Марина Галаган
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Супруга Трубина поделилась новой фотосессией

Для съемки Марина позировала у исторического здания в Италии — в дворце Брера в Милане, рядом с памятником выдающемуся итальянскому поэту и сатирику Джузеппе Парини. Скульптуру в 1838 году создал Гаэтано Маттео Монти.

Для фотосессии жена украинского вратаря выбрала черное облегающее платье средней длины на тонких бретелях и туфли на высоких каблуках.

Марина Галаган
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn
Марина Галаган
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Образ дополнили ожерелье с крестом, объемная прическа и сдержанный макияж.

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На фотографиях Марина позирует у каменного фасада и на лестнице исторического здания, демонстрируя различные ракурсы элегантного образа и глубокое декольте.

Марина Галаган
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал об успехе украинских пловцов в финале чемпионата Европы, где Никита Шеремет стал чемпионом с рекордом страны, а Владислав Бухов занял пятое место.

Также Новини.LIVE писал о скандальной ситуации вокруг Виктора Цыганкова, который, по словам тренера «Жироны», сам отказался участвовать в матче против "Леганеса".

Бенфика Анатолий Трубин украинские легионеры (футбол) жены футболистов Чемпионат Португалии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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