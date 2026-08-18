Повернення росіян у біатлон: ухвалено важливе рішення

Російські біатлоністи. Фото: росЗМІ

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) наразі не планує розглядати питання допуску російських спортсменів до міжнародних змагань. Очікувалося, що організація може повернутися до цього питання під час вересневого конгресу в Німеччині, однак цього не станеться.

Також до порядку денного не включили питання про відновлення повноправного членства Союзу біатлоністів Росії (СБР), повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника пресслужби СБР Сергія Авер'янова.

IBU не змінив своєї позиції

За словами Авер'янова, опублікованими в Telegram, Союз біатлоністів Росії звернувся до виконавчого комітету IBU з проханням винести на конгрес питання про повернення російських біатлоністів до міжнародних стартів та відновлення статусу національної федерації.

У IBU підтвердили отримання звернення, однак відмовилися включати порушені в ньому питання до порядку денного конгресу. У федерації зазначили, що обставини, які стали підставою для відсторонення російських спортсменів і СБР у 2022 році, не змінилися. Саме тому підстав для перегляду рішення там не вбачають. Відсторонення було запроваджене після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росія очікує рішення CAS

Авер'янов також повідомив, що російська сторона очікує на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) за позовом проти IBU.

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За його словами, арбітраж має визначити, чи можна вважати позицію IBU щодо російських біатлоністів дискримінаційною за національною ознакою та чи відповідає вона принципам Олімпійської хартії.

Наразі від участі в міжнародних змаганнях залишаються відстороненими як російські, так і білоруські біатлоністи.

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