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В біатлоні поки не збираються повертати росіян

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 15:24
Повернення росіян у біатлон: ухвалено важливе рішення
Російські біатлоністи. Фото: росЗМІ

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) наразі не планує розглядати питання допуску російських спортсменів до міжнародних змагань. Очікувалося, що організація може повернутися до цього питання під час вересневого конгресу в Німеччині, однак цього не станеться.

Також до порядку денного не включили питання про відновлення повноправного членства Союзу біатлоністів Росії (СБР), повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника пресслужби СБР Сергія Авер'янова.

IBU не змінив своєї позиції

За словами Авер'янова, опублікованими в Telegram, Союз біатлоністів Росії звернувся до виконавчого комітету IBU з проханням винести на конгрес питання про повернення російських біатлоністів до міжнародних стартів та відновлення статусу національної федерації.

У IBU підтвердили отримання звернення, однак відмовилися включати порушені в ньому питання до порядку денного конгресу. У федерації зазначили, що обставини, які стали підставою для відсторонення російських спортсменів і СБР у 2022 році, не змінилися. Саме тому підстав для перегляду рішення там не вбачають. Відсторонення було запроваджене після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росія очікує рішення CAS

Авер'янов також повідомив, що російська сторона очікує на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) за позовом проти IBU.

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За його словами, арбітраж має визначити, чи можна вважати позицію IBU щодо російських біатлоністів дискримінаційною за національною ознакою та чи відповідає вона принципам Олімпійської хартії.

Наразі від участі в міжнародних змаганнях залишаються відстороненими як російські, так і білоруські біатлоністи.

Нагадаємо, раніще портал Новини.LIVE писав, що тренер Сімоне Індзагі вигнав із своєї команди зіркового французького нападника Каріма Бензема.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про рішення "Жирони" щодо скандалу з Віктором Циганковим.

санкції проти Росії Біатлон російські спортсмени Кубок світу з біатлону
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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