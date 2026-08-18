Возвращение россиян в биатлон: принято важное решение

Российские биатлонисты. Фото: росСМИ

Международный союз биатлонистов (IBU) пока не планирует рассматривать вопрос о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Ожидалось, что организация может вернуться к этому вопросу во время сентябрьского конгресса в Германии, однако этого не произойдет.

Также в повестку дня не включили вопрос о восстановлении полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР), сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы СБР Сергея Аверьянова.

IBU не изменил свою позицию

По словам Аверьянова, опубликованным в Telegram, Союз биатлонистов России обратился к исполнительному комитету IBU с просьбой вынести на конгресс вопрос о возвращении российских биатлонистов к международным стартам и восстановлении статуса национальной федерации.

В IBU подтвердили получение обращения, однако отказались включать затронутые в нем вопросы в повестку дня конгресса. В федерации отметили, что обстоятельства, послужившие основанием для отстранения российских спортсменов и СБР в 2022 году, не изменились. Именно поэтому оснований для пересмотра решения там не видят. Отстранение было введено после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Россия ожидает решения CAS

Аверьянов также сообщил, что российская сторона ожидает решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску против IBU.

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По его словам, арбитраж должен определить, можно ли считать позицию IBU в отношении российских биатлонистов дискриминационной по национальному признаку и соответствует ли она принципам Олимпийской хартии.

В настоящее время от участия в международных соревнованиях отстранены как российские, так и белорусские биатлонисты.

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