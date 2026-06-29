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Головна Спорт Російський КАБ зруйнував будинок олімпійських чемпіонок Семеренко

Російський КАБ зруйнував будинок олімпійських чемпіонок Семеренко

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 20:33
Віта Семеренко показала зруйнований російським КАБом батьківський дім
Сестри Семеренко. Фото: Biathlon.com.ua

Олімпійська чемпіонка з біатлону Віта Семеренко повідомила про ще одну особисту трагедію, спричинену російською агресією. Спортсменка опублікувала відео, на якому показала руїни батьківського будинку в Краснопіллі на Сумщині, знищеного російською керованою авіабомбою.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Facebook Віти Семеренко.

Семеренко показала руїни рідного дому

У соцмережах біатлоністка опублікувала кадри з місця удару та розповіла, що саме в цьому будинку минуло її дитинство.

За словами Семеренко, саме тут вона зробила перші кроки в біатлоні, а після великих перемог привозила додому свої нагороди, серед яких було й олімпійське золото.

"Краснопілля. Мій дім. Моє дитинство. Моя історія. Саме тут я зробила свої перші кроки до біатлону. Саме сюди я привозила свої медалі, серед яких і олімпійське золото. Це був дім, де жили мої спогади, моя родина, моє життя", — написала спортсменка.

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Віта наголосила, що російський авіаудар знищив будинок, однак не здатний стерти пам'ять про рідне місце.

"За кожною такою руїною — воєнний злочин. І за кожен із них буде відповідальність", — додала Семеренко.

Батьки Віти та Валентини Семеренко раніше евакуювалися з Краснопілля через постійні російські обстріли. У березні 2025 року внаслідок російської атаки загинула 90-річна бабуся сестер.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що португальські уболівальниці підкорили чемпіонат світу в матчі з Колумбією.

Також Новини.LIVE писав, що один із капітанів національних збірних на чемпіонаті світу опинився в центрі гучної кримінальної справи через звинувачення у сексуальному насильстві.

Біатлон Віта Семеренко Валентина Семеренко
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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