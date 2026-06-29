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Главная Спорт Российский КАБ разрушил дом олимпийских чемпионок Семеренко

Российский КАБ разрушил дом олимпийских чемпионок Семеренко

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 20:33
Вита Семеренко показала родительский дом, разрушенный российским КАБом
Сестры Семеренко. Фото: Biathlon.com.ua

Олимпийская чемпионка по биатлону Вита Семеренко сообщила об очередной личной трагедии, вызванной российской агрессией. Спортсменка опубликовала видео, на котором показала руины родительского дома в Краснополье Сумской области, уничтоженного российской управляемой авиабомбой.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Виты Семеренко.

Семеренко показала руины родного дома

В соцсетях биатлонистка опубликовала кадры с места удара и рассказала, что именно в этом доме прошло ее детство.

По словам Семеренко, именно здесь она сделала первые шаги в биатлоне, а после крупных побед привозила домой свои награды, среди которых было и олимпийское золото.

"Краснополье. Мой дом. Моё детство. Моя история. Именно здесь я сделала свои первые шаги в биатлоне. Именно сюда я привозила свои медали, среди которых было и олимпийское золото. Это был дом, где жили мои воспоминания, моя семья, моя жизнь", — написала спортсменка.

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Вита подчеркнула, что российский авиаудар уничтожил дом, однако не способен стереть память о родном месте.

"За каждыми такими руинами — военное преступление. И за каждое из них будет ответственность", — добавила Семеренко.

Родители Виты и Валентины Семеренко ранее эвакуировались из Краснополья из-за постоянных российских обстрелов. В марте 2025 года в результате российской атаки погибла 90-летняя бабушка сестер.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что португальские болельщицы покорили чемпионат мира в матче с Колумбией.

Также Новини.LIVE писал, что один из капитанов национальных сборных на чемпионате мира оказался в центре громкого уголовного дела из-за обвинений в сексуальном насилии.

Биатлон Вита Семеренко Валентина Семеренко
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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