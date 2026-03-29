Олександра Меркушина виграла мас-старт на чемпіонаті України

Олександра Меркушина. Фото: Reuters

Олександра Меркушина здобула перемогу у жіночому масстарті чемпіонату України-2026 з біатлону. У драматичній розв’язці вона випередила Дарину Чалик лише на 0,4 секунди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Результати масстарту ЧУ-2026 з біатлону. Фото: "Суспільне Спорт"

Меркушина випередила Чалик і свою сестру

Гонка відбулася за участю 13 спортсменок, серед яких були представниці національної й олімпійської збірних України. Уже на першому вогневому рубежі Олександра Меркушина захопила лідерство, відпрацювавши без помилок. Її сестра Анастасія Меркушина також закрила всі мішені та трималася поруч.

Після другої стрільби сестри Меркушини залишалися попереду, попри по одному штрафному колу. Водночас Ірина Шевченко працювала стабільно на рубежах, а Чалик трималася в групі переслідувачок.

Ключовим став третій вогневий рубіж. Олександра заробила два штрафні кола, тоді як Дарина Чалик відпрацювала чисто і піднялася на другу позицію. Анастасія Меркушина також втратила час через промах і опинилася під тиском суперниць.

Вирішальна розв’язка відбулася на останньому вогневому рубежі. Олександра Меркушина та Дарина Чалик відпрацювали без помилок, тоді як Анастасія схибила тричі й фактично вибула з боротьби за перемогу.

На фінальному колі розгорнулася напружена боротьба за золото. У підсумку Олександра Меркушина вирвала перемогу, випередивши Чалик на 0,4 секунди. Анастасія Меркушина фінішувала третьою з відставанням майже дві хвилини.

Масстарт. Жінки. Результати:

1. Олександра Меркушина — 32:42,3 (0+1+3+0)

2. Дарина Чалик — +0,4 (2+1+0+0)

3. Анастасія Меркушина — +1:56,5 (0+1+1+3)

Таким чином, Олександра Меркушина завершила чемпіонат України-2026 із двома золотими нагородами, раніше вигравши також спринт.

Крім того, вона продовжила успішну серію виступів на національному рівні — це вже третій чемпіонат України поспіль, на якому біатлоністка здобуває перемоги в особистих гонках.

