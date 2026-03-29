Александра Меркушина выиграла масс-старт на чемпионате Украины

Александра Меркушина.

Александра Меркушина одержала победу в женском масс-старте чемпионата Украины-2026 по биатлону. В драматической развязке она опередила Дарью Чалык лишь на 0,4 секунды.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Результаты масстарта ЧУ-2026 по биатлону. Фото: "Суспільне Спорт"

Меркушина опередила Чалык и свою сестру

Гонка состоялась с участием 13 спортсменок, среди которых были представительницы национальной и олимпийской сборных Украины. Уже на первом огневом рубеже Александра Меркушина захватила лидерство, отработав без ошибок. Ее сестра Анастасия Меркушина также закрыла все мишени и держалась рядом.

После второй стрельбы сестры Меркушины оставались впереди, несмотря на по одному штрафному кругу. В то же время Ирина Шевченко работала стабильно на рубежах, а Чалык держалась в группе преследовательниц.

Ключевым стал третий огневой рубеж. Александра заработала два штрафных круга, тогда как Дарья Чалык отработала чисто и поднялась на вторую позицию. Анастасия Меркушина также потеряла время из-за промаха и оказалась под давлением соперниц.

Читайте также:

Решающая развязка состоялась на последнем огневом рубеже. Александра Меркушина и Дарья Чалык отработали без ошибок, тогда как Анастасия промахнулась трижды и фактически выбыла из борьбы за победу.

На финальном круге развернулась напряженная борьба за золото. В итоге Александра Меркушина вырвала победу, опередив Чалык на 0,4 секунды. Анастасия Меркушина финишировала третьей с отставанием почти две минуты.

Масстарт. Женщины. Результаты:

1. Александра Меркушина — 32:42,3 (0+1+3+0)

2. Дарья Чалык — +0,4 (2+1+0+0+0)

3. Анастасия Меркушина — +1:56,5 (0+1+1+3+3)

Таким образом, Александра Меркушина завершила чемпионат Украины-2026 с двумя золотыми наградами, ранее выиграв также спринт.

Кроме того, она продолжила успешную серию выступлений на национальном уровне — это уже третий чемпионат Украины подряд, на котором биатлонистка одерживает победы в личных гонках.

Как сообщал портал Новини.LIVE, в США могут хотят посадить за решетку Девина Хейни и его отца и тренера Билла.

Также портал Новини.LIVE привели слова владельца "Динамо" Киев Игоря Суркиса относительно матча Украина — Швеция.