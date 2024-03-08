Бій Ентоні Джошуа та Френсіс Нганну — де дивитися трансляцію

Ентоні Джошуа та Френсіс Нганну. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Бій між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну відбудеться у п'ятницю, 8 березня. За підсумками бою визначиться наступний суперник для переможця двох боїв за абсолютне чемпіонство між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Новини.LIVE розповідають, де дивитися трансляцію.

Читайте також:

Бій Джошуа та Нганну

В Україні трансляція бою Джошуа — Нганну буде доступна на платформі DAZN. Вартість показу становитиме 370 грн за місячною передплатою.

У Великій Британії бій також покаже телеканал Sky Sports за системою pay-per-view.

Зазначимо, що Джошуа за свою кар'єру виграв 27 поєдинків, 24 нокаутами. Ще тричі він програв — двічі Усику та один раз Енді Руїсу-молодшому.

Нганну мав рекорд у ММА з 17 перемог та трьох поразок. У боксі він поступився Тайсону Ф'юрі.

Нагадаємо, британський боксер Ентоні Джошуа та ексчемпіон UFC, камерунець Френсіс Нганну отримають рекордні гонорари за бій, який відбудеться у Саудівській Аравії. Організатори вечора боксу не поскупилися на виплату головним зіркам шоу.

Також в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія пройшла процедура зважування майбутнього боксерського шоу. У головній події поб'ються колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа та ексчемпіон UFC Френсіс Нганну.