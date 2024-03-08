Бой Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну — где смотреть трансляцию

Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Бой между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну состоится в пятницу, 8 марта. По итогам боя определится следующий соперник для победителя двух боев за абсолютное чемпионство между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Новини.LIVE рассказывают, где смотреть трансляцию.

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Бой Джошуа и Нганну

В Украине трансляция боя Джошуа-Нганну будет доступна на платформе DAZN. Стоимость показа составит 370 грн по месячной подписке.

В Великобритании бой также покажет телеканал Sky Sports по системе pay-per-view.

Отметим, что Джошуа за свою карьеру выиграл 27 поединков, 24 нокаута. Еще трижды он проиграл — дважды Усику и однажды Энди Руису-младшему.

Нганну имел рекорд у ММА по 17 победам и трем поражениям. В боксе он уступил Тайсону Фьюри.

Напомним, британский боксер Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC, камерунец Фрэнсис Нганну получат рекордные гонорары за бой, который состоится в Саудовской Аравии. Организаторы вечера бокса не поскупились на выплату главным звездам шоу.

Также в Эр-Рияде, Саудовская Аравия прошла процедура взвешивания будущего боксерского шоу. В главном событии подерутся бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.