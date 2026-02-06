Скільки Італія витрачає на Олімпіаду-2026 — названо реальну вартість

Президент МОК Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Орієнтовний бюджет Зимових Олімпійських ігор-2026 оцінюють щонайменше в 3,5 млрд євро. Бюджет уже перевищив початковий прогноз.

Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на оновлені дані щодо підготовки змагань.

Реклама

Читайте також:

За інформацією видання, зазначена сума охоплює 98 інфраструктурних проектів, з яких 47 безпосередньо пов'язані з проведенням Ігор. При цьому, за даними компанії Simico, кожен четвертий об'єкт із запланованих не буде завершено до старту змагань, що створює додаткові ризики для організаторів.

Олімпіада в Італії. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Як змінювалася вартість Олімпіади

Згідно з оцінками S&P Global Ratings, сукупні витрати на організацію Олімпіади з урахуванням логістики становлять 5,7-5,9 млрд євро, що еквівалентно приблизно 0,3% ВВП Італії. Для порівняння, 2019 року бюджет проєкту Milano Cortina 2026 оцінювали в 1,36 млрд євро, його вважали помірним на тлі витрат на Ігри в Сочі та Пекіні.

Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 6 лютого о 21:00 за київським часом. У змаганнях візьмуть участь понад 3500 спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей у 16 видах спорту. Збірна України буде представлена 46 атлетами. Це найбільше представництво країни на зимових Іграх з 2010 року.

Нагадаємо, вболівальники в Україні зможуть безкоштовно подивитися церемонію Відкриття Олімпіади-2026 у прямому ефірі.

Учасники ОІ-2026 зароблять солідні призові — відомо, скільки отримають володарі медалей усіх достоїнств.