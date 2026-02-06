Сколько Италия тратит на Олимпиаду-2026 — названа реальная стоимость

Президент МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Ориентировочный бюджет Зимних Олимпийских игр-2026 оценивается как минимум в 3,5 млрд евро. Бюджет уже превысил первоначальный прогноз.

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на обновленные данные по подготовке соревнований.

По информации издания, указанная сумма охватывает 98 инфраструктурных проектов, из которых 47 напрямую связаны с проведением Игр. При этом, по данным компании Simico, каждый четвертый объект из запланированных не будет завершен к старту соревнований, что создает дополнительные риски для организаторов.

Олимпиада в Италии. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Как менялась стоимость Олимпиады

Согласно оценкам S&P Global Ratings, совокупные расходы на организацию Олимпиады с учётом логистики составляют 5,7-5,9 млрд евро, что эквивалентно примерно 0,3% ВВП Италии. Для сравнения, в 2019 году бюджет проекта Milano Cortina 2026 оценивался в 1,36 млрд евро и считался умеренным на фоне затрат на Игры в Сочи и Пекине.

Церемония открытия Олимпиады состоится 6 февраля в 21:00 по киевскому времени. В соревнованиях примут участие более 3500 спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. Сборная Украины будет представлена 46 атлетами. Это самое крупное представительство страны на зимних Играх с 2010 года.

Напомним, болельщики в Украине смогут бесплатно посмотреть церемонию Открытия Олимпиады-2026 в прямом эфире.

Участники ОИ-2026 заработают солидные призовые — известно, сколько получат обладатели медалей всех достоинств.