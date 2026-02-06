Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бюджет Олимпиады-2026 вышел из-под контроля — известны цифры

Бюджет Олимпиады-2026 вышел из-под контроля — известны цифры

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 11:45
Сколько Италия тратит на Олимпиаду-2026 — названа реальная стоимость
Президент МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Ориентировочный бюджет Зимних Олимпийских игр-2026 оценивается как минимум в 3,5 млрд евро. Бюджет уже превысил первоначальный прогноз.

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на обновленные данные по подготовке соревнований.

Реклама
Читайте также:

По информации издания, указанная сумма охватывает 98 инфраструктурных проектов, из которых 47 напрямую связаны с проведением Игр. При этом, по данным компании Simico, каждый четвертый объект из запланированных не будет завершен к старту соревнований, что создает дополнительные риски для организаторов. 

Олимпиада-2026
Олимпиада в Италии. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Как менялась стоимость Олимпиады

Согласно оценкам S&P Global Ratings, совокупные расходы на организацию Олимпиады с учётом логистики составляют 5,7-5,9 млрд евро, что эквивалентно примерно 0,3% ВВП Италии. Для сравнения, в 2019 году бюджет проекта Milano Cortina 2026 оценивался в 1,36 млрд евро и считался умеренным на фоне затрат на Игры в Сочи и Пекине.

Церемония открытия Олимпиады состоится 6 февраля в 21:00 по киевскому времени. В соревнованиях примут участие более 3500 спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. Сборная Украины будет представлена 46 атлетами. Это самое крупное представительство страны на зимних Играх с 2010 года. 

Напомним, болельщики в Украине смогут бесплатно посмотреть церемонию Открытия Олимпиады-2026 в прямом эфире. 

Участники ОИ-2026 заработают солидные призовые — известно, сколько получат обладатели медалей всех достоинств. 

спорт МОК Олимпийские игры-2026 Открытие Олимпиады-2026 Церемония открытия Олимпиады-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации