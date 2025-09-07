У Києві постраждав будинок футболіста Георгія Судакова

Будинок відомого футболіста постраждав через удар по Києву — фото
У ніч проти 7 вересня російські війська дронами та ракетами атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав й будинок, в якому проживає відомий український футболіст Георгій Судаков.
Про це інформують Новини.LIVE з місця події у неділю, 7 вересня.
Атака на Київ — пошкоджено будинок футболіста Судакова
У Києві в неділю, 7 вересня, внаслідок масованої атаки РФ зазнав пошкоджень будинок, у якому проживає футболіст Збірної України та гравець "Бенфіки" Георгій Судаков.
Новини.LIVE побували на місці пошкодженої багатоповерхівки, у якій проживає український футболіст Георгій Судаков та показали кадри руйнувань.
Про те, що будинок зазнав руйнування через ворожий обстріл спортсмен повідомив у соцмережах, показавши відео наслідків атаки.
"Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку", — написав Судаков.
На щастя, біда оминула футболіста — Судаков та його вагітна дружина не постраждали.
