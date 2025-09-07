Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Будинок відомого футболіста постраждав через удар по Києву — фото

Будинок відомого футболіста постраждав через удар по Києву — фото

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 18:54
У Києві постраждав будинок футболіста Георгія Судакова
Пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки РФ на Київ 7 вересня, у якій проживає український футболіст Георгій Судаков. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 7 вересня російські війська дронами та ракетами атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав й будинок, в якому проживає відомий український футболіст Георгій Судаков.

Про це інформують Новини.LIVE з місця події у неділю, 7 вересня.

Реклама
Читайте також:

Атака на Київ — пошкоджено будинок футболіста Судакова

У Києві в неділю, 7 вересня, внаслідок масованої атаки РФ зазнав пошкоджень будинок, у якому проживає футболіст Збірної України та гравець "Бенфіки" Георгій Судаков.

Новини.LIVE побували на місці пошкодженої багатоповерхівки, у якій проживає український футболіст Георгій Судаков та показали кадри руйнувань.

Київ будинок Судакова
Пошкоджена багатоповерхівка, де живе Георгій Судаков. Фото: Новини.LIVE
 

Про те, що будинок зазнав руйнування через ворожий обстріл спортсмен повідомив у соцмережах, показавши відео наслідків атаки.

"Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку", — написав Судаков.

Київ будинок Судакова
Пошкоджена багатоповерхівка, де живе Георгій Судаков. Фото: Новини.LIVE

На щастя, біда оминула футболіста — Судаков та його вагітна дружина не постраждали.

Раніше ми розповідали про жінку з немовлям, які загинули внаслідок атаки РФ на Київ 7 вересня 2025 року.

Також ми інформували, скільки будинків зазнали руйнування під час масованого російського удару по Києву 7 вересня.

Київ футбол обстріли спортсмен Георгій Судаков атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації