У Києві постраждав будинок футболіста Георгія Судакова

Пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки РФ на Київ 7 вересня, у якій проживає український футболіст Георгій Судаков. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 7 вересня російські війська дронами та ракетами атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав й будинок, в якому проживає відомий український футболіст Георгій Судаков.

Про це інформують Новини.LIVE з місця події у неділю, 7 вересня.

У Києві в неділю, 7 вересня, внаслідок масованої атаки РФ зазнав пошкоджень будинок, у якому проживає футболіст Збірної України та гравець "Бенфіки" Георгій Судаков.

Новини.LIVE побували на місці пошкодженої багатоповерхівки, у якій проживає український футболіст Георгій Судаков та показали кадри руйнувань.

Пошкоджена багатоповерхівка, де живе Георгій Судаков. Фото: Новини.LIVE



Про те, що будинок зазнав руйнування через ворожий обстріл спортсмен повідомив у соцмережах, показавши відео наслідків атаки.

"Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку", — написав Судаков.

Пошкоджена багатоповерхівка, де живе Георгій Судаков. Фото: Новини.LIVE

На щастя, біда оминула футболіста — Судаков та його вагітна дружина не постраждали.

