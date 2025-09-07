В Киеве пострадал дом футболиста Георгия Судакова в Киеве

Дом известного футболиста пострадал из-за удара по Киеву — фото
В ночь на 7 сентября российские войска дронами и ракетами атаковали Киев. В результате вражеского обстрела пострадал и дом, в котором проживает известный украинский футболист Георгий Судаков.
В ночь на 7 сентября российские войска дронами и ракетами атаковали Киев.
Атака на Киев — поврежден дом футболиста Судакова
В Киеве в воскресенье, 7 сентября, в результате массированной атаки РФ получил повреждения дом, в котором проживает футболист Сборной Украины и игрок "Бенфики" Георгий Судаков.
Новини.LIVE побывали на месте поврежденной многоэтажки, в которой проживает украинский футболист Георгий Судаков и показали кадры разрушений.
О том, что дом подвергся разрушению из-за вражеского обстрела спортсмен сообщил в соцсетях, показав видео последствий атаки.
"Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику", — написал Судаков.
К счастью, беда обошла футболиста стороной — Судаков и его беременная жена не пострадали.
