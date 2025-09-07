Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Дом известного футболиста пострадал из-за удара по Киеву — фото

Дом известного футболиста пострадал из-за удара по Киеву — фото

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 18:54
В Киеве пострадал дом футболиста Георгия Судакова в Киеве
Поврежденная многоэтажка в результате атаки РФ на Киев 7 сентября, в которой проживает украинский футболист Георгий Судаков. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 7 сентября российские войска дронами и ракетами атаковали Киев. В результате вражеского обстрела пострадал и дом, в котором проживает известный украинский футболист Георгий Судаков.

Об этом информируют Новини.LIVE с места происшествия в воскресенье, 7 сентября.

Реклама
Читайте также:

Атака на Киев — поврежден дом футболиста Судакова

В Киеве в воскресенье, 7 сентября, в результате массированной атаки РФ получил повреждения дом, в котором проживает футболист Сборной Украины и игрок "Бенфики" Георгий Судаков.

Новини.LIVE побывали на месте поврежденной многоэтажки, в которой проживает украинский футболист Георгий Судаков и показали кадры разрушений.

Київ будинок Судакова
Поврежденная многоэтажка, где живет Георгий Судаков. Фото: Новини.LIVE

О том, что дом подвергся разрушению из-за вражеского обстрела спортсмен сообщил в соцсетях, показав видео последствий атаки.

"Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику", — написал Судаков.

Київ будинок Судакова
Повреждена многоэтажка, где живет Георгий Судаков. Фото: Новини.LIVE

К счастью, беда обошла футболиста стороной — Судаков и его беременная жена не пострадали.

Ранее мы рассказывали о женщине с младенцем, которые погибли в результате атаки РФ на Киев 7 сентября 2025 года.

Также мы информировали, сколько домов подверглись разрушению во время массированного российского удара по Киеву 7 сентября.

Киев футбол обстрелы спортсмен Георгий Судаков атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации