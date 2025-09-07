В Киеве пострадал дом футболиста Георгия Судакова в Киеве

Поврежденная многоэтажка в результате атаки РФ на Киев 7 сентября, в которой проживает украинский футболист Георгий Судаков. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 7 сентября российские войска дронами и ракетами атаковали Киев. В результате вражеского обстрела пострадал и дом, в котором проживает известный украинский футболист Георгий Судаков.

Об этом информируют Новини.LIVE с места происшествия в воскресенье, 7 сентября.

Атака на Киев — поврежден дом футболиста Судакова

В Киеве в воскресенье, 7 сентября, в результате массированной атаки РФ получил повреждения дом, в котором проживает футболист Сборной Украины и игрок "Бенфики" Георгий Судаков.

Новини.LIVE побывали на месте поврежденной многоэтажки, в которой проживает украинский футболист Георгий Судаков и показали кадры разрушений.

Поврежденная многоэтажка, где живет Георгий Судаков. Фото: Новини.LIVE

О том, что дом подвергся разрушению из-за вражеского обстрела спортсмен сообщил в соцсетях, показав видео последствий атаки.

"Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику", — написал Судаков.

Повреждена многоэтажка, где живет Георгий Судаков. Фото: Новини.LIVE

К счастью, беда обошла футболиста стороной — Судаков и его беременная жена не пострадали.

Ранее мы рассказывали о женщине с младенцем, которые погибли в результате атаки РФ на Киев 7 сентября 2025 года.

Также мы информировали, сколько домов подверглись разрушению во время массированного российского удара по Киеву 7 сентября.