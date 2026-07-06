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Головна Спорт Будинок Віктора Вацка сильно постраждав в результаті російського удару

Будинок Віктора Вацка сильно постраждав в результаті російського удару

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 23:49
Будинок Вацка постраждав під час атаки РФ на Київ — що сказав коментатор
Віктор Вацко. Фото: кадр з відео

Український журналіст і футбольний коментатор Віктор Вацко повідомив, що його будинок постраждав унаслідок чергової російської атаки. Сам коментатор і його родина не постраждали.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Вацка.

Россияне повредили дом Виктора Вацка
Зліва пошкоджений будинок, де мешкає Вацко. Фото: скриншот Фотоколаж: Новини.LIVE

Вацко показав наслідки російської атаки

Про пошкодження свого будинку журналіст повідомив у соціальних мережах. Водночас він наголосив, що найбільшою трагедією залишаються людські жертви, а не матеріальні втрати.

"Наш будинок… Щирі співчуття сім'ям загиблих… Ми — окей. Стіни, вікна можна відремонтувати. Життя людям не повернеш…", — написав Вацко.

Коментатор не уточнив, яких саме пошкоджень зазнав будинок і де саме сталася атака. Водночас із його повідомлення випливає, що він і члени родини перебували в безпеці.

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Віктор Вацко є одним із найвідоміших українських футбольних коментаторів і журналістів. Протягом багатьох років він працює на телебаченні, коментує матчі українських та міжнародних турнірів, а також веде власні авторські футбольні проєкти.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що навколо рішення ФІФА допустити Фоларина Балогуна до матчів після скасування дискваліфікації спалахнув гучний скандал, у центрі якого опинився Джанні Інфантіно.

Також Новини.LIVE писали, що на чемпіонаті світу-2026 визначаться ще два чвертьфіналісти за підсумками матчів Португалія — Іспанія та Бельгія — США.

футбол обстріли Віктор Вацко
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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