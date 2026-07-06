Будинок Вацка постраждав під час атаки РФ на Київ — що сказав коментатор

Будинок Віктора Вацка сильно постраждав в результаті російського удару
Український журналіст і футбольний коментатор Віктор Вацко повідомив, що його будинок постраждав унаслідок чергової російської атаки. Сам коментатор і його родина не постраждали.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Вацка.
Вацко показав наслідки російської атаки
Про пошкодження свого будинку журналіст повідомив у соціальних мережах. Водночас він наголосив, що найбільшою трагедією залишаються людські жертви, а не матеріальні втрати.
"Наш будинок… Щирі співчуття сім'ям загиблих… Ми — окей. Стіни, вікна можна відремонтувати. Життя людям не повернеш…", — написав Вацко.
Коментатор не уточнив, яких саме пошкоджень зазнав будинок і де саме сталася атака. Водночас із його повідомлення випливає, що він і члени родини перебували в безпеці.
Віктор Вацко є одним із найвідоміших українських футбольних коментаторів і журналістів. Протягом багатьох років він працює на телебаченні, коментує матчі українських та міжнародних турнірів, а також веде власні авторські футбольні проєкти.
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