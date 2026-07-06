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Главная Спорт Дом Виктора Вацко сильно пострадал в результате российского удара

Дом Виктора Вацко сильно пострадал в результате российского удара

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 23:49
Дом Вацко пострадал во время атаки РФ на Киев — что сказал комментатор
Виктор Вацко. Фото: кадр из видео

Украинский журналист и футбольный комментатор Виктор Вацко сообщил, что его дом пострадал в результате очередной российской атаки. Сам комментатор и его семья не пострадали.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Вацко.

Россияне повредили дом Виктора Вацка
Слева — поврежденный дом, в котором проживает Вацко. Фото: скриншот. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Вацко показал последствия российской атаки

О повреждениях своего дома журналист сообщил в социальных сетях. При этом он подчеркнул, что самой большой трагедией остаются человеческие жертвы, а не материальные потери.

"Наш дом… Искренние соболезнования семьям погибших… Мы — в порядке. Стены, окна можно отремонтировать. Жизнь людям не вернешь…", — написал Вацко.

Комментатор не уточнил, какие именно повреждения получил дом и где именно произошла атака. В то же время из его сообщения следует, что он и члены семьи находились в безопасности.

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Виктор Вацко — один из самых известных украинских футбольных комментаторов и журналистов. На протяжении многих лет он работает на телевидении, комментирует матчи украинских и международных турниров, а также ведет собственные авторские футбольные проекты.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что вокруг решения ФИФА допустить Фоларина Балогуна к матчам после отмены дисквалификации разразился громкий скандал, в центре которого оказался Джанни Инфантино.

Также Новини.LIVE писали, что на чемпионате мира-2026 определятся еще два четвертьфиналиста по итогам матчей Португалия — Испания и Бельгия — США.

футбол обстрелы Виктор Вацко
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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