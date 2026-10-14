Чемпіонат України з CS2 та Dota 2 уперше проведе LAN-фінал

Відкрита реєстрація на п’ятий етап Чемпіонату України з CS2 та Dota 2. Фото: пресслужба

Федерація кіберспорту України (UESF) на чолі з президентом Максимом Кріппою проведе п’ятий етап Чемпіонату України з CS2 та Dota 2 у новому форматі. Уперше цього сезону найсильніші команди країни змагатимуться наживо — у LAN-фіналі перед глядачами. Крім того, турнір із CS2 стане першим в Україні рейтинговим LAN-змаганням VRS.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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П’ятий етап чемпіонату: LAN-фінал і призовий фонд 300 тисяч гривень

Чотири етапи чемпіонату вже позаду. За цей час визначилися вісім переможців у двох дисциплінах, а деякі команди зміцнили свої позиції у світовому рейтингу Valve.

Федерація кіберспорту України (UESF) на чолі з Максимом Кріппою проведе п’ятий етап чемпіонату з CS2 та Dota 2 в оновленому форматі. Фінали вперше відбудуться наживо перед глядачами, а турнір із CS2 стане першим в Україні LAN-змаганням, результати якого врахують у рейтингу Valve Regional Standings (VRS).

П’ятий етап, який відбуватиметься з 24 жовтня по 22 листопада, поєднає онлайн-кваліфікації та групову стадію з фінальними матчами на одній сцені. Для учасників змагань із Counter-Strike 2 цей етап матиме особливе значення.

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Це буде перший в Україні LAN-турнір, результати якого враховуватимуться в офіційному рейтингу Valve Regional Standings (VRS). Завдяки цьому команди зможуть не лише поборотися за призові та трофей, а й покращити свої позиції у світовому рейтингу. Місце проведення LAN-фіналу організатори оголосять додатково.

"Український кіберспорт має не просто розвиватися, а конкурувати на світовому рівні. LAN-фінал і рейтинговий VRS-турнір із CS2 — це крок до сильнішої української сцени, де перемоги дають командам не лише титули, а й міжнародні перспективи", — зазначив Максим Кріппа, президент Федерації кіберспорту України.

Загальний призовий фонд п’ятого етапу становитиме 300 000 грн. Із них 200 000 грн розіграють команди з CS2, а ще 100 000 грн — учасники турніру з Dota 2. Призовий фонд змагань із CS2 збільшили вдвічі порівняно з попередніми етапами.

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