Чемпионат Украины по CS2 и Dota 2 впервые проведёт LAN-финал

Открыта регистрация на пятый этап Чемпионата Украины по CS2 и Dota 2. Фото: пресс-служба

Федерация киберспорта Украины (UESF) во главе с президентом Максимом Криппой проведет пятый этап Чемпионата Украины по CS2 и Dota 2 в новом формате. Впервые в этом сезоне сильнейшие команды страны будут соревноваться вживую — в LAN-финале перед зрителями. Кроме того, турнир по CS2 станет первым в Украине рейтинговым LAN-соревнованием VRS.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Пятый этап чемпионата: LAN-финал и призовой фонд в 300 тысяч гривен

Четыре этапа чемпионата уже позади. За это время определились восемь победителей в двух дисциплинах, а некоторые команды укрепили свои позиции в мировом рейтинге Valve.

Федерация киберспорта Украины (UESF) во главе с Максимом Криппой проведет пятый этап чемпионата по CS2 и Dota 2 в обновленном формате. Финалы впервые пройдут вживую перед зрителями, а турнир по CS2 станет первым в Украине LAN-соревнованием, результаты которого будут учтены в рейтинге Valve Regional Standings (VRS).

Пятый этап, который пройдет с 24 октября по 22 ноября, объединит онлайн-квалификации и групповой этап с финальными матчами на одной сцене. Для участников соревнований по Counter-Strike 2 этот этап будет иметь особое значение.

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Это будет первый в Украине LAN-турнир, результаты которого будут учитываться в официальном рейтинге Valve Regional Standings (VRS). Благодаря этому команды смогут не только побороться за призовые и трофей, но и улучшить свои позиции в мировом рейтинге. Место проведения LAN-финала организаторы объявят дополнительно.

"Украинский киберспорт должен не просто развиваться, а конкурировать на мировом уровне. LAN-финал и рейтинговый VRS-турнир по CS2 — это шаг к укреплению украинской сцены, где победы дают командам не только титулы, но и международные перспективы", — отметил Максим Криппа, президент Федерации киберспорта Украины.

Общий призовой фонд пятого этапа составит 300 000 грн. Из них 200 000 грн разыграют команды по CS2, а ещё 100 000 грн — участники турнира по Dota 2. Призовой фонд соревнований по CS2 увеличили вдвое по сравнению с предыдущими этапами.

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