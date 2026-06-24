Чигринський може очолити клуб, яким володіє російський блогер

Дмитро Чигринський та Євген Савін. Фото: prosport.ro

Колишній захисник збірної України та "Шахтаря" Дмитро Чигринський може найближчим часом отримати свою першу роботу на посаді головного тренера. Український фахівець близький до призначення в кіпрський клуб "Красава-Іпсонас".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на CYPRUS FOOTBALL PODCAST.

Дмитро Чигринський. Фото: ФК АЕК

Чигринський близький до нового призначення

За інформацією джерела, переговори між сторонами перебувають на фінальній стадії. Офіційне оголошення про призначення 39-річного українця може відбутися вже найближчим часом.

Повідомляється, що в призначенні Чигринського був особисто зацікавлений президент клубу Євгеній Савін. Саме він займався пошуком нового наставника для команди перед стартом наступного сезону.

Що відомо про клуб

"Красава" була створена Савіним у 2021 році в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну блогер припинив розвиток проєкту на батьківщині та переїхав на Кіпр.

Пізніше Савін придбав клуб "Іпсонас", який виступав у нижчих дивізіонах Кіпру, після чого команда почала виступати під назвою "Красава-Іпсонас".

У сезоні-2025/26 клуб фінішував на десятому місці в чемпіонаті Кіпру та зберіг місце в елітному дивізіоні.

Для Чигринського це може стати першим досвідом роботи на посаді головного тренера. Після завершення ігрової кар'єри у 2025 році він увійшов до тренерського штабу грецького "Аріса", де працював упродовж минулого сезону.

За час професійної кар'єри Чигринський виступав за "Шахтар", "Барселону", АЕК і збірну України, а також виграв Кубок УЄФА у складі донецького клубу.