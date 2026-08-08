Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо віддало свого найтехнічнішого легіонера

Динамо віддало свого найтехнічнішого легіонера

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 21:01
Анхель Торрес залишив Динамо та продовжить кар'єру в Бразилії
Анхель Торрес. Фото: "Динамо" Київ Фотоколаж: Новини.LIVE

Київське "Динамо" позбулося на сезон скандального колумбійського вінгера Анхеля Торреса. Футболіст продовжить кар'єру в чемпіонаті Бразилії, де виступатиме на правах оренди.

Про оренду гравця повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Динамо".

Анхель Торрес
Анхель Торрес на тренуванні. Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" позбулося баласту

Новим клубом Торреса стане "Операріо Ферровіаріо". Сторони погодили орендну угоду, яка діятиме до 30 червня 2027 року. Після завершення цього терміну колумбієць має повернутися до розташування київського клубу.

Анхель приєднався до "Динамо" перед сезоном-2025/2026. Дебют у складі "біло-синіх" він провів у матчі третього туру української Прем'єр-ліги проти "Епіцентра", який кияни виграли з рахунком 4:1.

Другу половину минулого сезону футболіст уже виступав на правах оренди за турецький "Еюпспор", де отримував регулярну ігрову практику.

Читайте також:

Після повернення до "Динамо" у клубі вирішили відсторонити його від тренувань із першою командою. Джерела стверджували, що гравець поводиться неадекватно та псує атмосферу в колективі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що головний тренер "Бенфіки" пояснив причини свого рішення залишити Анатолія Трубіна поза стартовим складом команди.

Також Новини.LIVE писав, що Джанні Інфантіно опинився у центрі скандалу через коханку.

Динамо Футбол трансфери Анхель Торрес
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації