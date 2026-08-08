Анхель Торрес покинул Динамо и продолжит карьеру в Бразилии

Динамо отдало своего самого техничного легионера
Киевское "Динамо" рассталось на сезон со скандальным колумбийским вингером Анхелем Торресом. Футболист продолжит карьеру в чемпионате Бразилии, где будет выступать на правах аренды.
Об аренде игрока сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".
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Новым клубом Торреса станет "Операрио Ферровиарио". Стороны согласовали договор аренды, который будет действовать до 30 июня 2027 года. По истечении этого срока колумбиец должен вернуться в расположение киевского клуба.
Анхель присоединился к «Динамо» перед сезоном 2025/2026. Дебют в составе "бело-синих" он провел в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против "Эпицентра", который киевляне выиграли со счетом 4:1.
Во второй половине прошлого сезона футболист уже выступал на правах аренды за турецкий "Эйюпспор", где получал регулярную игровую практику.
После возвращения в "Динамо" в клубе решили отстранить его от тренировок с первой командой. Источники утверждали, что игрок ведет себя неадекватно и портит атмосферу в коллективе.
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