Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо отдало своего самого техничного легионера

Динамо отдало своего самого техничного легионера

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 21:01
Анхель Торрес покинул Динамо и продолжит карьеру в Бразилии
Анхель Торрес. Фото: "Динамо" Киев. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Киевское "Динамо" рассталось на сезон со скандальным колумбийским вингером Анхелем Торресом. Футболист продолжит карьеру в чемпионате Бразилии, где будет выступать на правах аренды.

Об аренде игрока сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Анхель Торрес
Анхель Торрес на тренировке. Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" избавилось от балласта

Новым клубом Торреса станет "Операрио Ферровиарио". Стороны согласовали договор аренды, который будет действовать до 30 июня 2027 года. По истечении этого срока колумбиец должен вернуться в расположение киевского клуба.

Анхель присоединился к «Динамо» перед сезоном 2025/2026. Дебют в составе "бело-синих" он провел в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против "Эпицентра", который киевляне выиграли со счетом 4:1.

Во второй половине прошлого сезона футболист уже выступал на правах аренды за турецкий "Эйюпспор", где получал регулярную игровую практику.

Читайте также:

После возвращения в "Динамо" в клубе решили отстранить его от тренировок с первой командой. Источники утверждали, что игрок ведет себя неадекватно и портит атмосферу в коллективе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что главный тренер "Бенфики" объяснил причины своего решения оставить Анатолия Трубина вне стартового состава команды.

Также Новини.LIVE писал, что Джанни Инфантино оказался в центре скандала из-за любовницы.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Динамо Футбол трансферы Анхель Торрес
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации