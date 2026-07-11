Медведенко пояснив, що заважає сину Віталія Кличка розкрити весь потенціал

Максим Кличко. Фото: instagram.com/maximklitschko1

Дворазовий чемпіон НБА у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" Станіслав Медведенко висловився про розвиток центрового збірної України Максима Кличка. Молодий гравець також є сином ексчемпіона світу з боксу та мера Києва Віталія Кличка.

Про це Медведенко розповів порталу Sport-Express.ua, передає Новини.LIVE.

Медведенко оцінив перспективи Кличка

Колишній баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" зазначив, що Максим Кличко прийшов у баскетбол досить пізно, однак уже встиг досягти відчутного прогресу.

За словами Медведенка, для центрових це цілком природна ситуація, адже гравці цього амплуа зазвичай виходять на пік форми пізніше за представників інших позицій.

Фахівець вважає, що українському баскетболісту необхідно й надалі працювати над технічними навичками, глибше розуміти гру та отримувати більше ігрової практики на високому рівні.

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"Як мінімум, у нього має з’явитися хороший середній кидок. Саме за рахунок цього він може покращити свою гру й перетворитися на дуже сильного гравця", — сказав Медведенко.

Чим відомий Максим Кличко

Молодий центровий поступово закріплюється у складі національної збірної України й дедалі частіше отримує довіру тренерського штабу.

Завдяки своїм фізичним даним і потенціалу Кличка вважають одним із найперспективніших українських баскетболістів свого покоління. Минулого сезону він виступав за "Монако", а цього літа вступив до одного з університетів США, де продовжить кар'єру в чемпіонаті NCAA.

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