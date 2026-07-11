Медведенко объяснил, что мешает сыну Виталия Кличко раскрыть весь свой потенциал

Максим Кличко. Фото: instagram.com/maximklitschko1

Двухкратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислав Медведенко высказался о развитии центрового сборной Украины Максима Кличко. Молодой игрок также является сыном эксчемпиона мира по боксу и мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом Медведенко рассказал порталу Sport-Express.ua, передает Новини.LIVE.

Медведенко оценил перспективы Кличко

Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" отметил, что Максим Кличко пришел в баскетбол довольно поздно, однако уже успел добиться ощутимого прогресса.

По словам Медведенко, для центровых это вполне естественная ситуация, ведь игроки этой позиции обычно достигают пика формы позже, чем представители других позиций.

Специалист считает, что украинскому баскетболисту необходимо и в дальнейшем работать над техническими навыками, глубже понимать игру и получать больше игровой практики на высоком уровне.

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"Как минимум, у него должен появиться хороший средний бросок. Именно за счет этого он может улучшить свою игру и превратиться в очень сильного игрока", — сказал Медведенко.

Чем известен Максим Кличко

Молодой центровой постепенно закрепляется в составе национальной сборной Украины и все чаще пользуется доверием тренерского штаба.

Благодаря своим физическим данным и потенциалу Кличко считают одним из самых перспективных украинских баскетболистов своего поколения. В прошлом сезоне он выступал за "Монако", а этим летом поступил в один из университетов США, где продолжит карьеру в чемпионате NCAA.

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