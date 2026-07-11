Ексравець Динамо та збірної України Артем Беседін вирішив завершити кар'єру

Артем Беседін. Фото: "Динамо" Київ

Андрій Гончар Редактор

Колишній нападник київського "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін ухвалив рішення завершити професійну кар'єру. 30-річний форвард більше не планує продовжувати виступи після відходу з чеського клубу "Артіс" Брно.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 24".

Бєсєдін завершує кар'єру

За інформацією джерела, після розірвання співпраці з "Артісом" Брно український нападник не шукає новий клуб і вирішив завершити кар'єру професійного футболіста.

Бєсєдін є вихованцем академій "Металіста" та "Динамо". Найкращий період його кар'єри припав на виступи за київський клуб, кольори якого він захищав із 2013 до 2023 року.

За цей час форвард провів 143 матчі в усіх турнірах, забив 35 голів і віддав 13 результативних передач. Разом із "Динамо" він двічі ставав чемпіоном України та один раз виграв Кубок України.

Свого часу Бєсєдін виграв конкуренцію за місце в основному складі "Динамо" у Романа Яремчука та був одним із ключових нападників команди.

Окрім київського "Динамо", Бєсєдін виступав за "Металіст", кіпрську "Омонію", казахстанський "Ордабаси" та чеський "Артіс" Брно.

У складі національної збірної України форвард провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі. Також він був учасником фінальної частини Євро-2020, де українська команда вперше в історії дійшла до чвертьфіналу континентальної першості.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що лідер збірної Англії ризикував пропустити чвертьфінальний матч із Норвегією через пошкодження, отримане напередодні гри.

Також Новини.LIVE писав, скільки вболівальникам доведеться заплатити за квитки на фінал чемпіонату світу-2026 та яку концертну програму готують організатори.