Бесєдін і Макаренко — чемпіони Казахстану з футболу
У чемпіонаті Казахстану з футболу "Ордабаси" оформив чемпіонський титул. У складі клубу титули виграли українські легіонери Артем Бесєдін та Євген Макаренко.
У вирішальному матчі Бесєдін забив м'яч, повідомив портал Новини.LIVE.
"Ордабаси" змогли оформити перше у своїй історії чемпіонство за тур до завершення чемпіонату.
Here is Besedin's 2nd goal of the season in the game that sealed the Kazakh title— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) Жовтень 22, 2023
Couldn't have seen it be scored in any other way https://t.co/S83J8pAeJ2 pic.twitter.com/d05IQUwaXG
Нові титули для Бесєдіна та Макаренка
Чемпіонат Світу 25 тур
"Ордабаси" — "Шахтар" Караганда — 3:1
Голи: Жаксиліков, 4, Умаров, 12, Бесєдін, 27 — Чогадзе, 47
У передостанньому турі "Ордабаси" треба було не програти карагандинському "Шахтарю".
Бесєдін і Макаренко вийшли у стартовому складі та допомогли "Ордабаси" вирішити результат матчу ще до середини першого тайму.
Гол Бесєдіна зробив рахунок 3:0 і цей м'яч став для нього другим за час виступів у "Ордабаси".
Забитий Бєсєдіним м'яч став курйозним, оскільки після прострілу з правого краю штрафний голкіпер відбив м'яч у живіт Артема та від нього у ворота.
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