Бесєдін і Макаренко — чемпіони Казахстану з футболу

Артем Бесєдін. Фото: "Ордабаси"

У чемпіонаті Казахстану з футболу "Ордабаси" оформив чемпіонський титул. У складі клубу титули виграли українські легіонери Артем Бесєдін та Євген Макаренко.

У вирішальному матчі Бесєдін забив м'яч, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Ордабаси" змогли оформити перше у своїй історії чемпіонство за тур до завершення чемпіонату.

Here is Besedin's 2nd goal of the season in the game that sealed the Kazakh title



Couldn't have seen it be scored in any other way https://t.co/S83J8pAeJ2 pic.twitter.com/d05IQUwaXG — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) Жовтень 22, 2023

Нові титули для Бесєдіна та Макаренка

Чемпіонат Світу 25 тур

"Ордабаси" — "Шахтар" Караганда — 3:1

Голи: Жаксиліков, 4, Умаров, 12, Бесєдін, 27 — Чогадзе, 47

У передостанньому турі "Ордабаси" треба було не програти карагандинському "Шахтарю".

Бесєдін і Макаренко вийшли у стартовому складі та допомогли "Ордабаси" вирішити результат матчу ще до середини першого тайму.

Гол Бесєдіна зробив рахунок 3:0 і цей м'яч став для нього другим за час виступів у "Ордабаси".

Забитий Бєсєдіним м'яч став курйозним, оскільки після прострілу з правого краю штрафний голкіпер відбив м'яч у живіт Артема та від нього у ворота.

Нагадаємо, Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію.

Усик — Ф'юрі: названа офіційна дата бою.

Луческу та три гравці можуть піти з "Динамо" взимку.

Довбик увійшов до топу найкращих футболістів світу.