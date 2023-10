Бесєдін і Макаренко — чемпіони Казахстану з футболу

Артем Бесєдін. Фото: "Ордабаси"

У чемпіонаті Казахстану з футболу "Ордабаси" оформив чемпіонський титул. У складі клубу титули виграли українські легіонери Артем Бесєдін та Євген Макаренко.

У вирішальному матчі Бесєдін забив м'яч, повідомив портал Новини.LIVE.

"Ордабаси" змогли оформити перше у своїй історії чемпіонство за тур до завершення чемпіонату.

Here is Besedin's 2nd goal of the season in the game that sealed the Kazakh title



Couldn't have seen it be scored in any other way https://t.co/S83J8pAeJ2 pic.twitter.com/d05IQUwaXG