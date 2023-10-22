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Бесєдін і Макаренко — чемпіони Казахстану з футболу

22 жовтня 2023 23:06
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Агабекян Карен
редактор
Бесєдін і Макаренко — чемпіони Казахстану з футболу
Артем Бесєдін. Фото: "Ордабаси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У чемпіонаті Казахстану з футболу "Ордабаси" оформив чемпіонський титул. У складі клубу титули виграли українські легіонери Артем Бесєдін та Євген Макаренко.

У вирішальному матчі Бесєдін забив м'яч, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Ордабаси" — "Шахтар" Караганда — 3:1

Голи: Жаксиліков, 4, Умаров, 12, Бесєдін, 27 — Чогадзе, 47

У передостанньому турі "Ордабаси" треба було не програти карагандинському "Шахтарю".

Бесєдін і Макаренко вийшли у стартовому складі та допомогли "Ордабаси" вирішити результат матчу ще до середини першого тайму.

Гол Бесєдіна зробив рахунок 3:0 і цей м'яч став для нього другим за час виступів у "Ордабаси".

Забитий Бєсєдіним м'яч став курйозним, оскільки після прострілу з правого краю штрафний голкіпер відбив м'яч у живіт Артема та від нього у ворота.

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