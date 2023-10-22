Беседин и Макаренко — чемпионы Казахстана по футболу
В чемпионате Казахстана по футболу "Ордабасы" оформил чемпионский титул. В составе клуба титулы выиграли украинские легионеры Артем Беседин и Евгений Макаренко.
В решающем матче Беседин забил мяч, сообщил портал Новини.LIVE.
"Ордабасы" смогли оформить первое в своей истории чемпионство за тур до завершения чемпионата.
Here is Besedin’s 2nd goal of the season in the game that sealed the Kazakh title— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 22, 2023
Couldn’t have seen it be scored in any other way https://t.co/S83J8pAeJ2 pic.twitter.com/d05IQUwaXG
Новые титулы для Беседина и Макаренко
Чемпионат Казахстана. 25 тур
"Ордабасы" — "Шахтер" Караганда — 3:1
Голы: Жаксиликов, 4, Умаров, 12, Беседин, 27 — Чогадзе, 47
В предпоследнем туре "Ордабасы" нужно было не проиграть карагандинскому "Шахтеру".
Беседин и Макаренко вышли в стартовом составе и помогли "Ордабасы" решить результат матча еще до середины первого тайма.
Гол Беседина сделал счет 3:0 и этот мяч стал для него вторым за время выступлений в "Ордабасы".
Забитый Бесединым мяч стал курьезным, поскольку после прострела с правого края штрафной голкипер отбил мяч в живот Артема и от него в ворота.
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