Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Беседин и Макаренко — чемпионы Казахстана по футболу arrow

Беседин и Макаренко — чемпионы Казахстана по футболу

22 октября 2023 23:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Беседин и Макаренко — чемпионы Казахстана по футболу
Артем Беседин. Фото: "Ордабасы"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В чемпионате Казахстана по футболу "Ордабасы" оформил чемпионский титул. В составе клуба титулы выиграли украинские легионеры Артем Беседин и Евгений Макаренко.

В решающем матче Беседин забил мяч, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Ордабасы" смогли оформить первое в своей истории чемпионство за тур до завершения чемпионата.

 

 

Новые титулы для Беседина и Макаренко

Чемпионат Казахстана. 25 тур

"Ордабасы" — "Шахтер" Караганда — 3:1

Голы: Жаксиликов, 4, Умаров, 12, Беседин, 27 — Чогадзе, 47

В предпоследнем туре "Ордабасы" нужно было не проиграть карагандинскому "Шахтеру".

Беседин и Макаренко вышли в стартовом составе и помогли "Ордабасы" решить результат матча еще до середины первого тайма.

Гол Беседина сделал счет 3:0 и этот мяч стал для него вторым за время выступлений в "Ордабасы".

Забитый Бесединым мяч стал курьезным, поскольку после прострела с правого края штрафной голкипер отбил мяч в живот Артема и от него в ворота.

Напомним, Фьюри сделал Усику и его детям любопытное предложение.

Усик — Фьюри: названа официальная дата боя.

Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

Довбик вошел в топ лучших футболистов мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме