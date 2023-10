Беседин и Макаренко — чемпионы Казахстана по футболу

Артем Беседин. Фото: "Ордабасы"

В чемпионате Казахстана по футболу "Ордабасы" оформил чемпионский титул. В составе клуба титулы выиграли украинские легионеры Артем Беседин и Евгений Макаренко.

В решающем матче Беседин забил мяч, сообщил портал Новини.LIVE.

"Ордабасы" смогли оформить первое в своей истории чемпионство за тур до завершения чемпионата.

Here is Besedin’s 2nd goal of the season in the game that sealed the Kazakh title



Couldn’t have seen it be scored in any other way https://t.co/S83J8pAeJ2 pic.twitter.com/d05IQUwaXG