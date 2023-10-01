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Раз в год и Беседин забивает: Артем оформил первый гол в Казахстане

1 октября 2023 20:31
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Агабекян Карен
редактор
Раз в год и Беседин забивает: Артем оформил первый гол в Казахстане
Артем Беседин. Фото: "Ордабасы"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 24-го тура чемпионата Казахстана "Ордабасы" на выезде играл против "Жетиса Талдыкоргана". За гостей выступают украинцы Артём Беседин и Евгений Макаренко.

"Ордабасы" выиграли матч со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, перед этим матчем болельщики "Ордабасы" критиковали игру Беседина, который за все шесть матчей сезона не забил ни одного мяча.

Беседин наконец-то забил

Счет в матче на 55-й минуте открыл Беседин, для которого этот гол стал дебютным за "Ордабасы".

На 63-й минуте удвоил счет Темирлан Эльянов. Соперник смог ответить только голом Ильяса Амирсетоитова.

Беседин был заменен на 90-й минуте, а Макаренко отыграл весь матч.

Отметим, что в прошлом сезоне в 42 матчах во всех турнирах за киевское "Динамо" и кипрскую "Омонию" Беседин забил два мяча и совершил два ассиста.

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