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Раз на рік і Бєсєдін забиває: Артем оформив перший гол у Казахстані

1 жовтня 2023 20:31
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Агабекян Карен
редактор
Раз на рік і Бєсєдін забиває: Артем оформив перший гол у Казахстані
Артем Бєсєдін. Фото: "Ордабаси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 24-го туру чемпіонату Казахстану "Ордабаси" на виїзді грав проти "Жетиса Талдикоргана". За гостей виступають українці Артем Бєсєдін та Євген Макаренко.

"Ордабаси" виграли матч із рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, перед цим матчем вболівальники "Ордабаси" піддали критиці гру Бєсєдіна, який за всі шість матчів сезону не забив жодного м’яча.

Бєсєдін нарешті забив

Рахунок у матчі на 55-й хвилині відкрив Бєсєдін, для якого цей гол став дебютним за "Ордабаси".

На 63-й хвилині подвоїв рахунок Темірлан Ельянов. Суперник зміг відповісти лише голом Ільяса Амірсетоітова.

Бєсєдіна замінили на 90-й хвилині, а Макаренко відіграв увесь матч.

Зазначимо, що минулого сезону в 42 матчах в усіх турнірах за київське "Динамо" та кіпрську "Омонію" Бєсєдін забив два м’ячі та зробив два асисти.

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