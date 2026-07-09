ФІФА та УЄФА відмовились повертати росіян

Джанні Інфантіно та Александер Чеферін. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) поки не планують повертати російські збірні й клуби до міжнародних змагань. Попри повідомлення про можливий перегляд цього питання, найближчим часом зміни не очікуються.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на The Telegraph.

Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ

Чому Росія не повернеться до турнірів

За даними джерел, у ФІФА та УЄФА наразі не розглядають практичне повернення російських команд до міжнародних змагань. Однією з головних причин називають позицію інших футбольних асоціацій.

Керівні футбольні організації побоюються, що в разі допуску російських збірних або клубів представники низки країн можуть відмовитися від участі в матчах, що поставить під загрозу проведення міжнародних турнірів.

Напередодні з'явилися повідомлення, що ФІФА та УЄФА можуть повернутися до обговорення цього питання після рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити статус Олімпійського комітету Росії.

Санкції діють із 2022 року

Російські клуби та національні збірні були відсторонені від усіх турнірів під егідою ФІФА та УЄФА у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відтоді збірна Росії не бере участі у чемпіонатах світу та Європи, а клуби позбавлені можливості виступати в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

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