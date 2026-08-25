Ф'юрі накинувся на Джошуа напередодні оголошення про можливий бій

Тайсон Ф'юрі на рингу. Фото: Getty Images

Андрій Андрущак Редактор

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі знову різко розкритикував Ентоні Джошуа. Британець поставив під сумнів психологічну стійкість свого співвітчизника та його здатність витримувати удари. При цьому "Циганський король" заявив, що сам вважає себе значно сильнішим за суперника в ментальному плані.

Чергові заяви пролунали на тлі невизначеності навколо їхнього можливого очного поєдинку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт колишнього чемпіона світу у надважкій вазі.

Ентоні Джошуа після перемоги. Фото: Getty Images

Ф’юрі засумнівався у готовності Джошуа

Тайсон заявив, що Ентоні побоюється пропущених ударів і, на його думку, змінився після поразок у професійній кар’єрі. Особливу увагу британець приділив двом поразкам Джошуа від Олександра Усика та його невдачам у поєдинках з іншими суперниками. При цьому Ф’юрі підкреслив, що в бою важковаговиків результат може вирішити один точний удар.

"Ентоні Джошуа трохи не впевнений у собі, він завжди таким був. Він боїться пропускати удари, його підборіддя вже не те, ноги теж. Ментально ти — каша, а я — бетон", — заявив Ф’юрі.

Останні результати обох боксерів поки що дають підстави говорити про можливий поєдинок, але його проведення опинилося під питанням. У липні Ф’юрі зупинив Маріуша Ваха в сьомому раунді в Таїланді, а Джошуа у другому раунді нокаутував Крістіана Пренгу в Саудівській Аравії, попередньо двічі побувавши в нокдауні. Спочатку бій Ф'юрі та Джошуа планувався на листопад 2026 року, проте сторони поки що не узгодили місце проведення: команда Джошуа наполягає на Великій Британії, тоді як організатори розглядають Нью-Йорк.

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