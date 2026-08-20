Шейн Ф'юрі оцінив шанси Тайсона у поєдинку з Джошуа

Тайсон Ф'юрі кидає виклик Ентоні Джошуа. Фото: Getty Images

Шейн Ф'юрі вважає свого брата Тайсона фаворитом потенційного поєдинку з Ентоні Джошуа. При цьому він відзначив серйозну нокаутуючу силу колишнього чемпіона світу. Експерт вважає, що цей фактор може вирішити результат поєдинку.

Вік та останні виступи Джошуа можуть зіграти проти нього у протистоянні з Тайсоном, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Boxing News 24.

У 2026 році "Циганський король" провів один бій після повернення на ринг і переміг Арсланбека Махмудова одноголосним рішенням суддів 11 квітня в Лондоні. Ентоні Джошуа також виграв свій поєдинок цього року: 25 липня він нокаутував Крістіана Пренгу у другому раунді в Джидді. Обидві перемоги розглядаються як частина підготовки до довгоочікуваного очного протистояння британських важковаговиків.

Що відомо про поєдинок Ф’юрі та Джошуа

Очікується, що зірки надважкої ваги зустрінуться до кінця 2026 року, однак на 20 серпня офіційно не підтверджено ані точну дату, ані місце проведення. Серед можливих варіантів раніше називався Madison Square Garden у Нью-Йорку, але навколо майданчика виникли розбіжності між сторонами, тому переговори тривають.

"Я думаю, що якщо говорити про здатність витримувати удари, то Джошуа вже не той. Якщо він влучить у тебе раніше, ніж ти в нього, тобі кінець. Ми не маємо жодних ілюзій щодо цього. Він добре завершує атаки, вміє комбінувати удари, але після того, що я побачив у поєдинку з Крістіаном Пренгою, я просто думаю, що Тайсон його здолає", — пояснив Шейн Ф’юрі.

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