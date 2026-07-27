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Головна Спорт Майк Тайсон дав прогноз щодо бою Ф'юрі з Джошуа

Майк Тайсон дав прогноз щодо бою Ф'юрі з Джошуа

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 16:48
Майк Тайсон пояснив, за кого вболіватиме у поєдинку Ф'юрі з Джошуа
Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі та Майк Тайсон. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Британський боксер Ентоні Джошуа здобув нелегку перемогу над Крістіаном Пренгою. Цей результат наблизив його бій з Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок двох британців може стати однією з найгучніших подій року в цьому виді спорту.

Майк Тайсон пообіцяв, що відвідає цей бій, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Boxing News Online.

Легендарний суперважкоатлет Майк Тайсон висловив свою думку щодо ймовірного поєдинку між британськими екс-чемпіонами Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Такий поєдинок може відбутися наприкінці 2026 року. Обидва боксери нещодавно здобули перемоги і тепер готові до переговорів щодо поєдинку один з одним.

Що "Залізний Майк" сказав про бій британців

Колишній чемпіон світу зізнався, за кого вболіватиме у поєдинку Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа. Він з повагою ставиться до обох представників надважкої ваги, але сподівається на перемогу "Циганського короля".

"Якщо Тайсон належним чином підготується до бою й зможе уникнути ударів, це буде дуже цікаво. Джошуа — швидкий нокаутер. Я дуже люблю Тайсона Ф'юрі. Хоча б через його прізвище. Саме тому я ніколи не зможу виступити проти нього", — заявив Майк Тайсон.

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Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Майк Тайсон
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
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